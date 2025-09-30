( A d n k r o n o s ) - L ' i n c a r i c o e r a s t a t o c o n f e r i t o d a A n d r e a S e m p i o a G a r o f a n o n e l g e n n a i o 2 0 1 7 , i n c a r i c o c o n f e r m a t o n e l p r o c e d i m e n t o p e r i l q u a l e è i n c o r s o l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o d a v a n t i a l l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i P a v i a D a n i e l a G a r l a s c h e l l i . L a d e c i s i o n e d i r i n u n c i a r e " è m a t u r a t a i n c o n s e g u e n z a d e l l a m a n c a t a c o n d i v i s i o n e d a p a r t e d e l l a d i f e s a S e m p i o d e i s u g g e r i m e n t i t e c n i c o s c i e n t i f i c i f o r n i t i " i n m e r i t o a l l o s v o l g i m e n t o d e l l ’ i n c i d e n t e p r o b a t o r i o " e a l l a p o s s i b i l e e s t e n s i o n e d e i t e m i o g g e t t o d i p e r i z i a " . N e l r i s p e t t o d e l l a " a u t o n o m i a d e c i s i o n a l e d e i d i f e n s o r i n e l l a s c e l t a d e l l e s t r a t e g i e d i f e n s i v e " , G a r o f a n o r i t i e n e c h e s i a n o v e n u t i m e n o i p r e s u p p o s t i p e r m a n t e n e r e l ' i n c a r i c o . " Q u e l l a i n d i c a t a è l ’ u n i c a r a g i o n e a l l a b a s e d e l l a r i n u n c i a a l l ’ i n c a r i c o d i c o n s u l e n t e i n f a v o r e d i u n a p e r s o n a c h e , s u l l a s c o r t a d i t u t t e l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e a c q u i s i t e , m e r i t e r e b b e d i e s s e r e s c a g i o n a t a d a l l ’ i p o t e s i d i r e a t o p e r l a q u a l e r i s u l t a i n d a g a t a " s o t t o l i n e a l ' e x c o m a n d a n t e d e l R i s d i P a r m a . C o n r i f e r i m e n t o a g l i " s c o n s i d e r a t i e g r a v i a t t a c c h i m e d i a t i c i " r e l a t i v i a l l a s o m m a r i c e v u t a , n e l l ' a p r i l e 2 0 1 7 , d a p a r t e d e l l ' i n d a g a t o A n d r e a S e m p i o , G a r o f a n o r i b a d i s c e c h e s i t r a t t a d e l p a g a m e n t o d i " p r e s t a z i o n i p r o f e s s i o n a l i " p e r u n a " c o n s u l e n z a g e n e t i c o f o r e n s e n e g l i i n t e r e s s i d e l l a f a m i g l i a d i A n d r e a S e m p i o " s c r i t t a s u l l a s c o r t a d i d o c u m e n t i e a t t i c h e g l i v e n n e r o f o r n i t i d a i d i f e n s o r i - U n l a v o r o - t e r m i n a t o i l 2 7 g e n n a i o 2 0 1 7 e m a n d a t o v i a m a i l a i l e g a l i - , p e r c u i f u e m e s s a u n a f a t t u r a " d e l l ’ i m p o r t o d i 5 . 0 0 0 e u r o o l t r e a c c e s s o r i d i l e g g e " . G a r o f a n o h a c o n f e r i t o m a n d a t o a i p r o p r i a v v o c a t i " a f f i n c h é p r o c e d a n o n e l l e c o m p e t e n t i s e d i g i u d i z i a r i e n e i c o n f r o n t i d i c o l o r o c h e l o h a n n o d i f f a m a t o i p o t i z z a n d o i l s u o c o i n v o l g i m e n t o i n v i c e n d e d i r i l e v a n z a p e n a l e , v i c e n d e a l l e q u a l i e g l i e r a e d è d e l t u t t o e s t r a n e o " .