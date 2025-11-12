M i l a n o , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G l i e x a v v o c a t i d i A n d r e a S e m p i o , F e d e r i c o S o l d a n i e S i m o n e G r a s s i , v e n g o n o a s c o l t a t i c o m e t e s t i m o n i d a l l a P r o c u r a d i B r e s c i a c h e i n d a g a s u l l ' a c c u s a d i c o r r u z i o n e p e r l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r i l c a s o G a r l a s c o . N e l l a n u o v a i n d a g i n e r i s u l t a n o i n d a g a t i l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i e G i u s e p p e S e m p i o , r i s p e t t i v a m e n t e c o m e c o r r o t t o e c o r r u t t o r e . I l p a d r e d e l l ' i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i a v r e b b e p a g a t o p e r i n c a s s a r e l ' a r c h i v i a z i o n e n e l 2 0 1 7 è l a t e s i a c c u s a t o r i a , m e n t r e l u i s o s t i e n e c h e i s o l d i p r e s t a t i d a i f a m i l i a r i s i a n o s e r v i t i p e r p a g a r e i n n e r o i l p o o l d i f e n s i v o , c i o è i d u e l e g a l i c h e v e n g o n o a s c o l t a t i o g g i e M a s s i m o L o v a t i c h e p o t r e b b e e s s e r e a n c h e l u i s e n t i t o a b r e v e .