M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - R i p a r t o n o g l i a p p r o f o n d i m e n t i s u l l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i : d o m a n i 1 0 s e t t e m b r e , i n q u e s t u r a a M i l a n o , i p e r i t i e i c o n s u l e n t i d e l l e p a r t i s a r a n n o i m p e g n a t i n e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o d e l l a n u o v a i n d a g i n e c h e v e d e i n d a g a t o A n d r e a S e m p i o , a m i c o d e l f r a t e l l o d e l l a v i t t i m a . A f i n e g i u g n o l a P r o c u r a d i P a v i a h a c h i e s t o " c h e s u i r e p e r t i ' e t i c h e t t a i n c a r t a a r a n c i o n e E s t a t h è ' , s a c c h e t t o s p a z z a t u r a , s a c c h e t t o b i s c o t t i e s a c c h e t t o c e r e a l i s i a e f f e t t u a t a l ' e s a l t a z i o n e d e l l e i m p r o n t e d i g i t a l i l a t e n t i " , a t t i v i t à r i t e n u t a i r r i p e t i b i l e . E s u l l ' e v e n t u a l e r i c e r c a d e l l e i m p r o n t e s i c o n c e n t r e r à l ' a t t i v i t à i n p r o g r a m m a . L a r i c e r c a d e l D n a s u g l i o g g e t t i c h e l a v e n t i s e i e n n e a v r e b b e c o n s u m a t o o t o c c a t o n e l l e s u e u l t i m e o r e d i v i t a - p e r l ' o m i c i d i o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 è s t a t o c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e l ' a l l o r a f i d a n z a t o A l b e r t o S t a s i - h a r e s t i t u i t o , a i n i z i o e s t a t e , l a p r e s e n z a d e l l a v i t t i m a s u l l e d u e c o n f e z i o n i d i F r u t t o l o , s u u n p i a t t i n o d i p l a s t i c a , s u l s a c c h e t t o c o n i c e r e a l i a v a n z a t i e s u l l a b u s t a d e l l a p a t t u m i e r a , m e n t r e s u l l a c a n n u c c i a d e l t è f r e d d o è s t a t o r i l e v a t o i l D n a d e l f i d a n z a t o S t a s i . Q u e l l o i n p r o g r a m m a d o m a n i è u n o d e g l i u l t i m i a p p r o f o n d i m e n t i p r i m a d i a f f r o n t a r e l ' e v e n t u a l e a n a l i s i ( s u l l a c a r t a ) d e i d u e D n a m a s c h i l i t r o v a t i s u i m a r g i n i d e l l e u n g h i e d i C h i a r a P o g g i , d i c u i u n o a t t r i b u i t o d a p r o c u r a e d i f e s a d i S t a s i a l l ' i n d a g a t o . U n m a t c h c o n t e s t a t o d a u n a p r e c e d e n t e p e r i z i a e a n c h e d a i l e g a l i d i S e m p i o e P o g g i . F i n o r a l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o n o n h a m o s t r a t o l a p r e s e n z a d i S e m p i o n e l l a v i l l e t t a d i v i a P a s c o l i a G a r l a s c o .