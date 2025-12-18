P a v i a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i s i è p a l e s a t o i n a u l a a P a v i a i l t i t o l a r e e f f e t t i v o d e l s u b a p p a l t o d i m a n o d o p e r a n e l c a n t i e r e d e l l a r e v i s i o n e , s a r e i c u r i o s o d i c a p i r e s e s i a s o d d i s f a t t o e i n q u a l e v e s t e s a r à r e g i s t r a t o a l v e r b a l e d i u d i e n z a , s e s p e t t a t o r e a b u s i v o o t a l e n t s c o u t o o s s e r v a t o r e i n t e r e s s a t o " . L o a f f e r m a l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é a v r e b b e f a v o r i t o l ' a r c h i v i a z i o n e n e l 2 0 2 0 . " A n c o r a u n a g r a v e v i o l a z i o n e d e l C o d i c e d i p r o c e d u r a p e n a l e . S p e r o n o n s i s o s t i t u i s c a u n c a n d i d a t o i n n o c e n t e c o n u n a l t r o s f o r t u n a t o i n n o c e n t e e d a s p e s e d i u n s i c u r o i n n o c e n t e " c o n c l u d e A i e l l o .