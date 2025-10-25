M i l a n o , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a , e c o n m a g g i o r e a l l a r m e , m i r i v o l g o f i d u c i o s o a l e i p e r q u a n t o a c c a d e n e l l a v i c e n d a ' G a r l a s c o ' , v i c e n d a c h e s i s o t t r a e a d o g n i f o r m a d i r e g o l a d i c i v i l t à g i u r i d i c a " . L ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , t o r n a a s c r i v e r e a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o . L o f a a u n m e s e d a l 2 6 s e t t e m b r e s c o r s o , g i o r n o d e l l e p e r q u i s i z i o n i a c a s a d e l l ' e x m a g i s t r a t o i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é a v r e b b e f a v o r i t o p e r s o l d i l ' a r c h i v i a z i o n e d e l 2 0 1 7 d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . L a p o l e m i c a s i r i f e r i s c e a l l a n o t i z i a r i p o r t a t a d a a l c u n i q u o t i d i a n i d i u n n u o v o d e c r e t o d i s e q u e s t r o a p i ù i n d a g a t i , m a l a c u i n o t i f i c a a l l o s t a t o n o n è s t a t a r i c e v u t a d a l d i f e n s o r e . " S a r e b b e i l t e r z o d e c r e t o d i s e q u e s t r o s u i b e n i d i V e n d i t t i " , d o p o l a p r o n u n c i a d e l R i e s a m e d i B r e s c i a c h e h a r i c o n s e g n a t o i d i s p o s i t i v i e l e t t r o n i c i s e q u e s t r a t i a l l ' e x m a g i s t r a t o e i l s e c o n d o s e q u e s t r o - s c a t t a t o i n u n f i l o n e d e l l ' i n c h i e s t a p a v e s e C l e a n s u l l e i p o t e s i d i p e c u l a t o e c o r r u z i o n e - s u c u i s i a t t e n d e i l R i e s a m e a B r e s c i a . " I l T r i b u n a l e n o n h a p o t u t o f i s s a r e u d i e n z a p e r o m e s s o d e p o s i t o d e g l i a t t i d a p a r t e d e l l a P r o c u r a d i B r e s c i a , l a s t e s s a c h e a v r e b b e e m e s s o u n t e r z o , r i p e t o t e r z o s e q u e s t r o ( o a l t r o p r o v v e d i m e n t o ) , s e m p r e s u i m e d e s i m i b e n i g i à d e t e n u t i d a g l i i n q u i r e n t i d a f i n e s e t t e m b r e s c o r s o " r i m a r c a A i e l l o . " R a m m e n t o c h e i l T r i b u n a l e d i B r e s c i a h a o r d i n a t o , d e c i d e n d o i l p r i m o r i e s a m e , l a r e s t i t u z i o n e d e g l i a p p a r a t i e l ' i n u t i l i z z a b i l i t à d i o g n i i n f o r m a z i o n e n e l l e m o r e e s t r a t t a . D e c i s i o n e i n u t i l e v i s t a l ' a g g r e s s i o n e i n c o r s o , s e n z a p r e c e d e n t i " a g g i u n g e i l d i f e n s o r e c h e s i r i v o l g e a N o r d i o . " L a i m p l o r o s i g n o r m i n i s t r o é n e c e s s a r i o s o t t r a r r e l a c r i t i c a d i u n g i u d i c a t o a l ' f u r o r d i P o p o l o ' , è n e c e s s a r i o r i p r i s t i n a r e r i s p e t t o e d e c o r o p e r l a G i u s t i z i a , è n e c e s s a r i o g a r a n t i r e l ' i n d a g a t o d i f r o n t e a t a l i a b u s i " . P e r i l l e g a l e A i e l l o " p a r e s i a i n c o r s o t r a P a v i a ( i n c o m p e t e n t e ) e B r e s c i a u n a a m p i a i n d a g i n e , s e n z a c o n f i n i o t e r m i n i , s u l l e d i v e r s e i n d a g i n i c o n d o t t e i n p a s s a t o d a l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o , u n a v e r a c a m p a g n a d e m o l i t o r i a i n a s s e n z a d i r e g o l e , r i s p e t t o e d i n o t i z i e c r i m i n i s . L e p i ù e l e m e n t a r i r e g o l e p r o c e s s u a l i e l a s t e s s a C o s t i t u z i o n e p a i o n o s o s p e s e n e l l a v i c e n d a ' G a r l a s c o ' " .