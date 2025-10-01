M i l a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A r m a n d o P a l m e g i a n i , e x p o l i z i o t t o , è i l n u o v o c o n s u l e n t e d e l l a d i f e s a d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . S o s t i t u i r à l ' e x g e n e r a l e d e l R i s d i P a r m a L u c i a n o G a r o f a n o c h e h a l a s c i a t o p e r d i v e r g e n z e c o n i l e g a l i d e l l ' i n d a g a t o . P a l m e g i a n i , a n d a t o i n p e n s i o n e a R o m a a f i n e f e b b r a i o s c o r s o , h a l a v o r a t o p e r 3 0 a n n i a l l a S c i e n t i f i c a e h a i n c r o c i a t o s u l l a s u a s t r a d a i l p r e s u n t o k i l l e r G i a n d a v i d e D e P a u , i l s o p r a l l u o g o p e r i l f e m m i n i c i d i o d i S a r a D i P i e t r a n t o n i o , l a b o m b a v i a d e i G e o r g o f i l i e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l e v i t t i m e i t a l i a n e d e l l o t s u n a m i .