P a v i a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o m o l t o , m o l t o s o d d i s f a t t i . A b b i a m o c h i e s t o c h i a r i m e n t i e a b b i a m o r i t e n u t o r i s p o s t e m o l t o , m o l t o , m o l t o s o d d i s f a c e n t i s u A n d r e a S e m p i o , s u l v a l o r e p r o b a t o r i o d i q u e s t a p r o v a . A l m i l l e p e r m i l l e l e o b i e z i o n i e l e c r i t i c h e c h e i o a v e v o a n t i c i p a t o s o n o s t a t e c o n f e r m a t e , q u e l d a t o s u l D n a n o n è n é u n a p r o v a , n é u n i n d i z i o " . L o a f f e r m a L i b o r i o C a t a l i o t t i , d i f e n s o r e c o n l a c o l l e g a A n g e l a T a c c i a , d i A n d r e a S e m p i o a l t e r m i n e d e l l ' u d i e n z a c h e c h i u d e l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s u l n u o v o i n d a g a t o p e r i l d e l i t t o d i C h i a r a P o g g i u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o .