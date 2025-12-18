P a v i a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A n d r e a S e m p i o n o n è m a i v e n u t o e d è p o s s i b i l e s o l o s e r i c h i e s t o c o n u n ' a u t o r i z z a z i o n e . N o n h a s e n s o , t a n t o i n a u l a n o n p u ò p a r l a r e ; c h e s i a s t a t o p r e s e n t e A l b e r t o S t a s i è i n d i f f e r e n t e " . L o a f f e r m a A n g e l a T a c c i a , a v v o c a t a d e l l ' i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , a c h i g l i c h i e d e d e l l ' a s s e n z a d e l s u o a s s i s t i t o e s e è s t a t a i n v e c e s o r p r e s a d a l l a p r e s e n z a d e l c o n d a n n a t o S t a s i . L ' a v v o c a t a r i b a d i s c e c h e l a p e r i t a e g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i h a r i b a d i t o c h e i l r i s u l t a t o d e l D n a t r o v a t o s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a " n o n è c o n s o l i d a t o e n o n c ’ è a l c u n a c e r t e z z a c o n t r o S e m p i o " , m e n t r e s u l f r o n t e d e l l ' a n a l i s i b i o s t a t i s t i c a " s i è r i b a d i t o c h e i l d a t a b a s e d e l s o f t w a r e n o n è c o m p l e t o a n z i è m o l t o s c a r n o e n o n s i p u ò a r r i v a r e a u n p u n t o f e r m o " c o n c l u d e T a c c i a .