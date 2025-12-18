P a v i a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V e d e r e A l b e r t o S t a s i n o n m i h a f a t t o n e s s u n e f f e t t o , n o n h o m o t i v i p e r p r o v a r e q u a l s i a s i t i p o d i e m o z i o n e " . L o a f f e r m a G i a n L u i g i T i z z o n i , d a s e m p r e l e g a l e d e l l a f a m i g l i a d i C h i a r a P o g g i , a c h i g l i c h i e d e l a s e n s a z i o n e n e l r i v e d e r e - a d i e c i a n n i d a l l a c o n d a n n a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e d e l f i d a n z a t o d e l l a v i t t i m a - l ' a s s a s s i n o d e l l a v e n t i s e i e n n e u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o . I c o n s u l e n t i d e l l a f a m i g l i a s t a n n o f a c e n d o a l c u n i a p p r o f o n d i m e n t i s u a l c u n i o g g e t t i ( c a v i g l i e r a , o r e c c h i n i ) c h e C h i a r a P o g g i i n d o s s a v a i l g i o r n o d e l d e l i t t o . " D e p o s i t e r e m o g l i e s i t i d e g l i e s a m i s u g l i o g g e t t i d i C h i a r a . N o n s i a m o i n g e n u i , n o n o s t a n t e q u a l c h e m i o c o l l e g a l o r i t e n g a , p e r c u i a b b i a m o l a l e g i t t i m a d i s p o n i b i l i t à d e g l i o g g e t t i e t r a r r e m o l e n o s t r e c o n c l u s i o n i " c o n c l u d e T i z z o n i .