M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a g e n e t i s t a M a r i n a B a l d i e n t r a c o m e c o n s u l e n t e d e l l a d i f e s a d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o . L a n o m i n a , s v e l a i l d i f e n s o r e L i b o r i o C a t a l i o t t i , è s t a t a d e p o s i t a t a s t a m a n e a P a v i a , " d o p o u n l u n g h i s s i m o c o n f r o n t o c o n l a m i a c o l l e g a A n g e l a T a c c i a " . S o l l e c i t a t o s u l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o i n c o r s o d a m e s i , l ' a v v o c a t o C a t a l i o t t i r i b a d i s c e c h e n o n c o m m e n t a i n d i s c r e z i o n i . " I l q u e s i t o è m o l t o c o m p o s i t o e a r t i c o l a t o , s a r e b b e s e m p l i c i s t i c o d i r e c h e è s t a t a t r o v a t a l a p r o v a r e g i n a o c h e n o n è e m e r s o n u l l a . A s p e t t i a m o l a p e r i z i a c h e s a r à d e p o s i t a t a i l 1 8 d i c e m b r e o q u a l c h e g i o r n o p r i m a e c h e d i f f i c i l m e n t e d a r à r e s p o n s i d e f i n i t i v i . N o n è n o s t r a c o n s u e t u d i n e a n t i c i p a r e n u l l a " .