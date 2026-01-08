M i l a n o , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - P i ù p r e c e d e n t i , m a i n c e n s u r a t o s e c o n d o i l c a s e l l a r i o g i u d i z i a r i o . E ' u n o d e i d e t t a g l i c h e p o t r e b b e s p i e g a r e p e r c h é E m i l i o G a b r i e l V a l d e z V e l a z c o , i l p e r u v i a n o d i 5 7 a n n i i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o d i A u r o r a L i v o l i , p o t e s s e g i r a r e l i b e r a m e n t e n o n o s t a n t e f o s s e s t a t o d e n u n c i a t o n e l 2 0 2 5 p e r u n a v i o l e n z a s e s s u a l e c o m m e s s a a i C o l o g n o M o n z e s e a i d a n n i d i u n a 1 9 e n n e . N e l l ' o r d i n a n z a d i c u s t o d i a c a u t e l a r e d e l f e r m o f i r m a t a d a l l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o N o r a L i s a P a s s o n i s i s o t t o l i n e a l a p e r i c o l o s i t à d e l l ' u o m o c h e l o s c o r s o 2 8 d i c e m b r e a g g r e d i s c e e r a p i n a u n a g i o v a n e a l l a f e r m a t a d e l l a m e t r o p o l i t a n a C i m i a n o , m a a n c h e l a s u a e r r a t a i n c e n s u r a t e z z a . " L ' i n d a g a t o , a s p e c i f i c a d o m a n d a i n m e r i t o a i p r e c e d e n t i a s u o c a r i c o , h a d i c h i a r a t o d i a v e r n e , s i c c h é è p i ù c h e p r o b a b i l e c h e l a r a g i o n e d e l l a m a n c a t a i n d i c a z i o n e d i c o n d a n n e n e l c e r t i f i c a t o d e l c a s e l l a r i o g i u d i z i a l e n o n s i a l ' i n c e n s u r a t e z z a d i V a l d e z V e l a z c o , m a i l m a n c a t o a g g i o r n a m e n t o d e l c e r t i f i c a t o a s u o c a r i c o " s c r i v e l a g i u d i c e . L a v i t t i m a d e l l a r a p i n a l o r i c o n o s c e d a l l e i m m a g i n i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a ( i m m a g i n i c h e m o s t r a n o a n c h e A u r o r a L i v o l i ) , m a s o p r a t t u t t o n o n s b a g l i a q u a n d o r i f e r i s c e c h e i l v e r o o b i e t t i v o n o n è i l s u o c e l l u l a r e , m a u c c i d e r l a . " L a p e r c e z i o n e c h e l ' i n d a g a t o a v e s s e i l p r o p o s i t o d i u c c i d e r l a a p p a i o n o r a z i o n a l i e c o n d i v i s i b i l i " , t a n t o c h e d o p o a v e r l e s o t t r a t t o c o n f o r z a i l c e l l u l a r e c o n t i n u a a s t r i n g e r l e i l c o l l o e a s p o s t a r l a i n u n l u o g o i s o l a t o . S o l o l a r e a z i o n e d e l l a g i o v a n e , v i s s u t a c o m e " u n i c a o c c a s i o n e d i s a l v e z z a " , l e h a p e r m e s s o p r o b a b i l m e n t e d i n o n m o r i r e . N e l p r o v v e d i m e n t o s i r i c o r d a c h e i l 5 7 e n n e v e r r à a s c o l t a t o d o m a n i n e l c a r c e r e d i S a n V i t t o r e d a l p m A n t o n i o P a n s a - n o n è i n r e g o l a s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o e c h e i l c a r c e r e è l ' u n i c a m i s u r a a d e g u a t a p e r p r e v e n i r e l e s u e a z i o n i " a g g r e s s i v e e v i o l e n t e " . G l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i , a n c h e s e a p p l i c a t i c o n i l d i s p o s i t i v o d i c o n t r o l l o e l e t t r o n i c o , " n o n p o t r e b b e r o s c o n g i u r a r e n é i l p e r i c o l o d i f u g a , n é i l p e r i c o l o d i r e i t e r a z i o n i d i s i m i l i m a n i f e s t a z i o n i d i v i o l e n z a c o n t r o l a p e r s o n a e , i n p a r t i c o l a r e , c o n t r o l e g i o v a n i d o n n e , s p e c i e c o n s i d e r a t o c h e a v e n d o l ' i n d a g a t o s o s t e n u t o d i e s s e r e s t a t o s o t t o l ' e f f e t t o d i a l c o o l e d r o g h e , d i c u i a b u s a " .