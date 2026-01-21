M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - P i e r c a m i l l o D a v i g o " h a i n t e n z i o n a l m e n t e d i v u l g a t o a m o l t e p l i c i s o g g e t t i " , p i ù o m e n o i n t e r n i a l C o n s i g l i o d e l l a m a g i s t r a t u r a , " i c o n t e n u t i d i q u e i v e r b a l i , e t a l o r a c o n s e g n a n d o m a t e r i a l m e n t e c o p i a c o s i v i o l a n d o q u e i d o v e r i d i r i s e r b o e d i s i l e n z i o c h e g l i e r a n o s p e c i f i c a m e n t e i m p o s t i d a l s u o a l t o r u o l o e l e d i s p o s i z i o n i d e l l e c i r c o l a r i d e l 1 9 9 4 e d e l 1 9 9 5 " . E ' q u a n t o e m e r g e n e l l e m o t i v a z i o n i c o n c u i l a C o r t e d ' A p p e l l o h a c o n f e r m a t o l a s e n t e n z a d i c o n d a n n a ( a u n a n n o e t r e m e s i , p e n a s o s p e s a ) p e r l ' e x c o n s i g l i e r e d e l C s m a c c u s a t o d i r i v e l a z i o n e d e l s e g r e t o d ' u f f i c i o i n r e l a z i o n e a l l a v i c e n d a d e i v e r b a l i s u l l a p r e s u n t a ' l o g g i a U n g h e r i a ' . N e l l e m o t i v a z i o n i d e l p r o c e s s o d ' a p p e l l o b i s , c o n c l u s o s i l o s c o r s o o t t o b r e , e m e r g e c h e l ' e x p r o t a g o n i s t a d i M a n i P u l i t e , c h e e r a a n c h e p r e s i d e n t e d e l l a s e c o n d a C o m m i s s i o n e , " b e n s a p e v a c h e q u e g l i a t t i e r a n o c o p e r t i d a s e g r e t o i s t r u t t o r i o . N o n a p p a r e a f f a t t o c o n v i n c e n t e l a g i u s t i f i c a z i o n e d i D a v i g o d i a v e r e a g i t o i n q u e l m o d o p e r ' r i p o r t a r e l a v i c e n d a s u i b i n a r i d e l l a l e g a l i t à ' , i n q u a n t o s a r e b b e , p e r q u e l l o , s t a t o s u f f i c i e n t e i n d i r i z z a r e i l p m S t o r a r i a l l a P r o c u r a g e n e r a l e d i M i l a n o , o r g a n o l e g i t t i m a t o a f o r m a l i z z a r e e v e n t u a l m e n t e u n a i n f o r m a t i v a a l C s m " . E s s e n d o c o p e r t o d a s e g r e t o i n v e s t i g a t i v o , " D a v i g o - s i s o t t o l i n e a - n o n p o t e v a d i v u l g a r l o a n e s s u n o , e r g e n d o s i , s e n z a a l c u n a l e g i t t i m a z i o n e , a p a l a d i n o d e l l a l e g a l i t à " . L a r e a z i o n e " s d e g n o s a " d e l l ' e x c o n s i g l i e r e d e l C s m S e b a s t i a n o A r d i t a - u n i c a p a r t e c i v i l e d e l p r o c e s s o d i f e s a d a l l ' a v v o c a t o F a b i o R e p i c i - " d e r i v ò p r o p r i o d a l f a t t o c h e d i v e r s e p e r s o n e c o n c u i a v e v a u n r a p p o r t o d i c o l l e g a n z a e d a d d i r i t t u r a d i c o n d i v i s i o n e c o r r e n t i z i a a v e v a n o d u b i t a t o d e l l a s u a c o r r e t t e z z a e d e l l a s u a i n t e g r i t à m o r a l e , a s s u m e n d o u n a t t e g g i a m e n t o d i s t a c c a t o e s o s p e t t o s o e p r i v a n d o l o d e l l a f i d u c i a d i c u i p r i m a g o d e v a " . P e r i g i u d i c i d e l l ' a p p e l l o b i s , l ' a v e r a v v i s a t o l ' e x s e n a t o r e M o r r a , i n p r o c i n t o d i a f f i d a r e u n i m p o r t a n t e u n i n c a r i c o a d A r d i t a , è u n a s c e l t a d i D a v i g o a v v e n u t a " p e r m o t i v i c h e n u l l a a v e v a n o a c h e v e d e r e c o n l ' i n t e r e s s e p u b b l i c o . N e p p u r e p u ò d u b i t a r s i c h e i l d o t t o r e S e b a s t i a n o A r d i t a a b b i a s u b i t o u n g r a v e d a n n o a l l ' i m m a g i n e , a t t e s o c h e l a c o n d o t t a d i v u l g a t i v a d e l l ' i m p u t a t o a b b i a , q u a n t o m e n o , i n s i n u a t o u n f o r t e d u b b i o n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i d e s t i n a t a r i d e l l a r i v e l a z i o n e " .