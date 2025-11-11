R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o p i e n a c o n s a p e v o l e z z a d e l l e c r i t i c i t à c h e i g i o v a n i i n c o n t r a n o n e l l ’ a c q u i s t o d e l l a p r i m a c a s a , e p r o p r i o p e r q u e s t o a b b i a m o s c e l t o d i i n t e r v e n i r e i n m o d o c o n c r e t o . A b b i a m o i n f a t t i r i f i n a n z i a t o c o n 7 5 m i l i o n i d i e u r o , a t t r a v e r s o i l d e c r e t o A n t i c i p i , u n o s t r u m e n t o p r e z i o s i s s i m o c o m e i l F o n d o d i G a r a n z i a M u t u i . S i t r a t t a d i u n a m i s u r a c h e c o n s e n t e d i g a r a n t i r e f i n o a l l ’ 8 0 % d e l l ’ i m p o r t o d e l m u t u o p e r g l i u n d e r 3 6 e p e r l e f a m i g l i e n u m e r o s e c o n r e d d i t o b a s s o " . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a L ’ a r i a c h e t i r a s u L a 7 . " Q u e s t o f o n d o d i g a r a n z i e h a c o p e r t o i l 2 1 % d i t u t t i i m u t u i e r o g a t i i n I t a l i a . È l a r i s p o s t a p i ù e f f i c a c e c h e s i p o s s a d a r e a u n a d i f f i c o l t à r e a l e , e c o n t i n u e r e m o a s o s t e n e r e e p o t e n z i a r e q u e s t o f o n d o a n c h e n e i p r o s s i m i a n n i , p e r c h é c r e d i a m o c h e f a v o r i r e l ’ a c c e s s o a l l a c a s a s i g n i f i c h i a n c h e i n v e s t i r e s u l f u t u r o d e l P a e s e " , c o n c l u d e .