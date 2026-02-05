R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " G l i u l t i m i a n n u n c i s u l p i a n o c a s a d e l l a p r e m i e r M e l o n i r i s a l g o n o a f i n e a g o s t o . N o n s o l o n o n s i è m a t e r i a l i z z a t o n u l l a m a i n m a n o v r a h a n n o m e s s o z e r o , n e m m e n o q u e l p o c o c h e l i a v e v a m o s p i n t i a m e t t e r e l o s c o r s o a n n o . E m i h a f a t t o s o r r i d e r e c o n a m a r e z z a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e p a r l a d i u n g r a n d e p i a n o d i 1 0 0 m i l a a l l o g g i . L e v o r r e i s e g n a l a r e s o l o u n a c o s a : i n I t a l i a c i s o n o 1 0 0 m i l a a l l o g g i p u b b l i c i s f i t t i p e r c h è m a n c a n o l e m a n u t e n z i o n i . A l l o r a , p r i m a d e g l i a n n u n c i , m e t t i a m o s u b i t o r i s o r s e p e r r e c u p e r a r e l e c a s e c h e e s i s t o n o g i à " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a c o n f e r e n z a s u l l a c a s a l a N a z a r e n o .