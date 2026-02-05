R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o c o n t i n u a a n o n d a r e r i s p o s t e a i b i s o g n i c o n c r e t i d e l l e p e r s o n e . N o i s t i a m o f a c e n d o u n p e r c o r s o d i a s c o l t o , n e p a r l e r ò a n c h e d o m a n i i n D i r e z i o n e , p e r a n d a r e n o i v e r s o q u e l l e p e r s o n e c h e p e n s a n o c h e i l l o r o v o t o n o n f a c c i a d i f f e r e n z a . E p o i a s c o l t a r e l e c a t e g o r i e , a l t r a c o s a c h e i l g o v e r n o n o n f a . L o a b b i a m o f a t t o a n c h e o g g i s u l l a c a s a e i l P d , d o p o q u e s t o p e r c o r s o , h a u n p i a n o c a s a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n c h i u d e n d o i l p o m e r i g g i o a l N a z a r e n o d e d i c a t o a l d i r i t t o a l l a c a s a i n c u i i l P d h a p r e s e n t a t o u n p i a n o i n 1 4 p u n t i e a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o a s s o c i a z i o n i d e l s e t t o r e , p a r l a m e n t a r i , e u r o d e p u t a t i e s i n d a c i t r a c u i R o b e r t o G u a l t i e r i e S a r a F u n a r o . " L a n o t i z i a d r a m m a t i c a d i o g g i - a g g i u n g e - c h e a S a r z a n a u n u o m o s i è u c c i s o m e n t r e a r r i v a v a n o g l i u f f i c i a l i g i u d i z i a r i p e r l o s f r a t t o . E ' c h i a r o c h e i l d i r i t t o a l l ' a b i t a r e è u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e d e l l e p e r s o n e . P e r t r o p p o t e m p o a n c h e l a s i n i s t r a n o n h a p i ù f r e q u e n t a t o i l t e m a d e l d i r i t t o a l l a c a s a " , a g g i u n g e S c h l e i n . T r a i p u n t i d e l p i a n o P d c ' è l a r i c h i e s t a d i " i n s e r i r e i l d i r i t t o a l l ’ a b i t a r e n e l l a C o s t i t u z i o n e , a f f e r m a n d o l a c e n t r a l i t à d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e " e q u e l l a d i " c r e a r e u n M i n i s t e r o d e d i c a t o p e r c o o r d i n a r e l e p o l i t i c h e a b i t a t i v e e g e s t i r e u n f o n d o d i 4 m i l i a r d i p e r a f f r o n t a r e l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a " . E p o i " a f f r o n t a r e i l c a r o - a f f i t t i p e r g l i s t u d e n t i , c o s t r u e n d o n u o v i s t u d e n t a t i e r e g o l a n d o g l i a f f i t t i b r e v i " e a s s e g n a r e g r a t u i t a m e n t e " a i C o m u n i d e g l i i m m o b i l i d i e n t i s t a t a l i e p a r a s t a t a l i i n u t i l i z z a t i , l ’ u t i l i z z o d e i b e n i c o n f i s c a t i a l l e m a f i e " . Q u i n d i r e g o l a m e n t a r e g l i a f f i t t i b r e v i c o n u n a p r o p o s t a d i l e g g e " p e r t u t e l a r e i c e n t r i s t o r i c i e i l m e r c a t o r e s i d e n z i a l e , d i f f e r e n z i a n d o t r a p r o p r i e t a r i s i n g o l i e g r a n d i s o g g e t t i i m p r e n d i t o r i a l i . A t t r i b u z i o n e a g l i E n t i l o c a l i d i m a r g i n i d i m a n o v r a a u t o n o m i p e r d e f i n i r e s t r a t e g i e a d e g u a t e a i d i v e r s i c o n t e s t i " .