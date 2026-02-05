R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n a m i s u r a " d e l g o v e r n o " c h e p u n t a a v e l o c i z z a r e g l i s f r a t t i s e n z a p r e o c c u p a r s i d i f o r n i r e q u a l s i a s i a l t e r n a t i v a , s c a r i c a n d o s u i s i n d a c i l ' o n e r e d i c o s t r u i r e q u e s t e a l t e r n a t i v e . C h i e d o a l l a d e s t r a d i f e r m a r s i . R i f l e t t i a m o i n s i e m e s u q u a l i s i a n o l e r i s p o s t e d a d a r e a l l a s o c i e t à . I b i s o g n i d e l l e p e r s o n e n o n s i d i v i d o n o a c o m p a r t i m e n t i s t a g n i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a c o n f e r e n z a s u l l a c a s a a l N a z a r e n o .