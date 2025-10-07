R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I t e m i d e l f u t u r o d e l l e c i t t à , d e l l a c a s a , d e l l ’ e m e r g e n z a c l i m a t i c a s o n o o g g i c r u c i a l i . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e c h e d i v e n t i n o t e r r e n o d i d i v i s i o n i e c o n t r a p p o s i z i o n i . C ’ è b i s o g n o d e l c o n t r i b u t o d i t u t t i p e r a f f r o n t a r l i e r i s o l v e r l i . E ’ q u e l l o c h e c i i m p e g n e r e m o a f a r e i n q u e s t i g i o r n i ” . C o s ì F e d e r i c a B r a n c a c c i o , p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e c o s t r u t t o r i e d i l i a l l ’ a p e r t u r a d e l l a c o n f e r e n z a ' C i t t à n e l F u t u r o 2 0 3 0 - 2 0 5 0 ' , n e l l a s a l a d e l l a R e g i n a d e l l a C a m e r a , p r o m o s s a d a A n c e c o n l a d i r e z i o n e d i F r a n c e s c o R u t e l l i , d a l 7 a l 9 o t t o b r e a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e a l M a x x i a R o m a . “ T r a s f o r m a r e l e c i t t à - s o t t o l i n e a R u t e l l i - s i g n i f i c a c r e a r e n u o v i e b u o n i p o s t i d i l a v o r o , i m p r e s e , v i v i b i l i t à e d u n a c a s a a c c e s s i b i l e p e r t u t t i , p e r c h é o g g i c i s o n o a n c o r a e n o r m i s q u i l i b r i . V o g l i a m o r a c c o g l i e r e p r o p o s t e e a v a n z a r l e a l l e i s t i t u z i o n i a f f i n c h é c i s i a n o r i s p o s t e c o n c r e t e . A b b i a m o a p e r t o i l a v o r i d i q u e s t a t r e g i o r n i a l l a C a m e r a p e r r i v o l g e r c i a c h i d e v e a f f r o n t a r e l a n u o v a n o r m a t i v a s u l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a . A l M u s e o M a x x i s i a n i m e r à u n a c i t t a d e l l a d e l d i a l o g o e d e l c o n f r o n t o s u l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , c o n f o c u s s u l g o v e r n o d e l l e a c q u e . S i p a r l e r à d i c o m e s i p o s s o n o i n v e s t i r e f o n d i p e r a f f r o n t a r e g l i e v e n t i c l i m a t i c i e d e v i t a r e d i s p e n d e r e 1 0 v o l t e t a n t o a d i s a s t r i a v v e n u t i . S i p a r l e r à d i ‘ a f f o r d a b l e h o u s i n g ’ , c a s e p e r t u t t i . P a r l e r a n n o e s p o n e n t i d i g o v e r n o p o l i t i c i , s i n d a c i , i m p r e s e , a r c h i t e t t i , g i u r i s t i , a l l a r i c e r c a d i s o l u z i o n i c h e i l P a r l a m e n t o p o s s a f a r e p r o p r i e ” .