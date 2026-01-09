R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a P r e s i d e n t e M e l o n i h a a n n u n c i a t o u n P i a n o C a s a p r o n t o " n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e " a c u i s t a l a v o r a n d o c o n i l m i n i s t r o S a l v i n i c h e p o r t e r e b b e a ' c e n t o m i l a a l l o g g i n e i p r o s s i m i d i e c i a n n i ' . L a c o s a a p p a r e d a v v e r o i n c r e d i b i l e n o n c h é m o l t o s o t t o l a s o g l i a d e l l e n e c e s s i t à a f r o n t e d e l l ' e m e r g e n z a a b i t a t i v a c h e i n v e s t e i l P a e s e " . C o s ì i n u n a n o t a P i e r f r a n c e s c o M a j o r i n o , r e s p o n s a b i l e D i r i t t o a l l a c a s a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " I l g o v e r n o M e l o n i , i n f a t t i , a t t r a v e r s o g l i a t t i r e a l i z z a t i h a s i n q u i p r a t i c a m e n t e a z z e r a t o i f o n d i a s o s t e g n o d e l l ' a f f i t t o e d e l l a c o s i d d e t t a ' m o r o s i t à i n c o l p e v o l e ' e n o n h a p e n s a t o a d a l c u n t i p o d i i n v e s t i m e n t o n è p e r i n t e r v e n t i r i g u a r d a n t i p r o p r i o g l i ' a l l o g g i a p r e z z i c a l m i e r a t i ' n è p e r l o s c a n d a l o r a p p r e s e n t a t o d a l l e o l t r e c e n t o m i l a c a s e p o p o l a r i v u o t e e b i s o g n o s e d i i n t e r v e n t i d i r i s t r u t t u r a z i o n e e r i q u a l i f i c a z i o n e " . " I n a l t r e p a r o l e i l P i a n o C a s e i p o t i z z a t o d o p o p i ù d i t r e a n n i d a l g o v e r n o M e l o n i s i p r e s e n t a c o m e d e b o l e e n e m m e n o f i n a n z i a t o , a m e n o c h e i l g o v e r n o n o n f a c c i a r i f e r i m e n t o a i f o n d i o t t e n u t i s u s c a l a e u r o p e a d a l l a m a g g i o r a n z a c h e s o s t i e n e l a C o m m i s s i o n e ( f o n d i s i g n i f i c a t i v i m a c o m u n q u e n o n a d e g u a t i p e r i s p o n d e r e a l l e n e c e s s i t à ) . I n a l t r e p a r o l e s i a m o d i f r o n t e a d u n a v e r a p r e s a i n g i r o d e g l i i t a l i a n i . N o i p r o p o n i a m o d i i n v e s t i r e i m m e d i a t a m e n t e 4 m i l i a r d i p e r r e a l i z z a r e i n t e r v e n t i v o l t i a r i q u a l i f i c a r e l e c a s e p o p o l a r i i n u t i l i z z a t e e a d a r e v i t a a d i n t e r v e n t i a s o s t e g n o d e l l ' a f f i t t o . M i s u r e c h e i l g o v e r n o s t a i n c r e d i b i l m e n t e i g n o r a n d o " .