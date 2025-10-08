R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " T e m o c h e l ’ a r g o m e n t o d e g l i a f f i t t i b r e v i n e l l e m a n i d i E l l y S c h l e i n e d e l l a s i n i s t r a , p o s s a r a p p r e s e n t a r e l ’ e n n e s i m o t e n t a t i v o d i a t t a c c a r e l a p r o p r i e t à p r i v a t a , i n p a r t i c o l a r e i p r o p r i e t a r i d i c a s e . È r i d u t t i v a l a t e s i c h e c o l p e v o l i z z a i s o l i a f f i t t i b r e v i p e r i l c a r o a f f i t t i , m a c o m u n q u e l a r e g o l a m e n t a z i o n e d e l l a m a t e r i a n o n p u ò e s s e r e a f f i d a t a a i s i n g o l i c o m u n i , i n t r o d u c e n d o u n a l e g i s l a z i o n e a r l e c c h i n o , q u a n t o p i u t t o s t o a d u n a l e g g e n a z i o n a l e c h e i n t r o d u c a s ì d e i c o r r e t t i v i m a s e n z a l i m i t a r e i l l i b e r o m e r c a t o . C h i a f f i t t a a t t r a v e r s o l e p i a t t a f o r m e n o n è p e r d e f i n i z i o n e u n o ‘ s p e c u l a t o r e ’ c o m e s o s t i e n e l a s i n i s t r a " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i .