R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a v o r i a m o d a a n n i s u l t e m a d e l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a . È u n a q u e s t i o n e e s s e n z i a l e p e r i l r i l a n c i o d e l l e a t t i v i t à e d i l i z i e e p e r l ' a d e g u a m e n t o d e l n o s t r o p a t r i m o n i o a b i t a t i v o . F o n d a m e n t a l i p e r i l r e c u p e r o d i s p a z i a b b a n d o n a t i n e l l e c i t t à . P r e z i o s o p e r l i m i t a r e i l c o n s u m o d e l s u o l o . D e c i s i v o p e r r i s t r u t t u r a z i o n i c h e c o n t e n g a n o i c o n s u m i e n e r g e t i c i e a b b a t t a n o l e e m i s s i o n i d i C o 2 . A b b i a m o p r o n t o u n t e s t o f r u t t o d i u n a m p i o e l u n g o c o n f r o n t o , c h e h a c o i n v o l t o , i n t o r n o a l p a r l a m e n t o , p r o f e s s i o n i s t i , i n g e g n e r i , a r c h i t e t t i , c o s t r u t t o r i , s i n d a c a t i e d o g n i t i p o d i a s s o c i a z i o n e d i c a t e g o r i a . È t e m p o d i d e c i s i o n i . F o r z a I t a l i a f a d e l l a q u e s t i o n e u n a a s s o l u t a p r i o r i t à " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a l c o n v e g n o ‘ N o r m a c e r t a p e r l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a ’ . " A p e r t a a l c o n f r o n t o c o n m a g g i o r a n z a , o p p o s i z i o n e e c o n t u t t i i p o r t a t o r i d i c o m p e t e n z e , n o n r i t e n i a m o p i ù a c c e t t a b i l i u l t e r i o r i d i l a z i o n i . H o a n c h e p e r s o n a l m e n t e o t t e n u t o c h e i l m i n i s t r o d e l l ' e c o n o m i a G i o r g e t t i s t a n z i a s s e d e l l e p r i m e c i f r e p e r c o s t r u i r e u n f o n d o p e r l a r i g e n e r a z i o n e . N e s s u n o d i n o i h a p i ù a l i b i . E s i s t e u n t e s t o u n i c o , c i s o n o g l i e m e n d a m e n t i f i n a l i d a e s a m i n a r e . S i d e v e p a s s a r e a l t e m p o d e l l e d e c i s i o n i . S v o l g o u n p u b b l i c o a p p e l l o a t u t t i , p r o n t o p e r ò a s e g n a l a r e i r e s p o n s a b i l i d i r i t a r d i e d i n e r z i e c h e n o n s o n o p i ù a m m i s s i b i l i . O g n u n o d i c a l a s u a , m a o g n u n o a g i s c a p e r r a g g i u n g e r e u n r i s u l t a t o c h e è a l l a p o r t a t a , v i s t o c h e n e l l a C o m m i s s i o n e d e l S e n a t o s i a m o a l v o t o d e g l i u l t i m i e m e n d a m e n t i d a e s a m i n a r e " , c o n c l u d e .