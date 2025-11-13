R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ U n p r o b l e m a e n o r m e i n m o l t e c i t t à è q u e l l o d e g l i s p a z i a b b a n d o n a t i e d e l l e s i t u a z i o n i d i d e g r a d o c h e n e d e r i v a n o . A C a i v a n o , a d e s e m p i o , i l g o v e r n o è i n t e r v e n u t o c o n d i v e r s e m i s u r e p e r r i c o s t r u i r e p a l e s t r e e r i q u a l i f i c a r e l ’ i n t e r a a r e a . L ’ e s e r c i t o h a r i p r i s t i n a t o s c u o l e e p a l e s t r e c o n u n g r a n d e i m p e g n o c i v i l e . A C a i v a n o e n e l l a C a m p a n i a g o v e r n a t a d a l l a s i n i s t r a n o n e s i s t e v a n e m m e n o u n a l i s t a d e l l e p e r s o n e a v e n t i d i r i t t o a l l ’ a s s e g n a z i o n e d e l l e c a s e p o p o l a r i . E p p u r e , t r a t t a n d o s i d i c a s e p o p o l a r i , d o v r e b b e r o e s s e r c i g r a d u a t o r i e b a s a t e s u l r e d d i t o e a l t r i c r i t e r i p e r s t a b i l i r e l e a s s e g n a z i o n i . P u r t r o p p o , q u e s t o p r o b l e m a è d i f f u s o i n v a r i e p a r t i d ’ I t a l i a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a R e s t a r t s u R a i 3 .