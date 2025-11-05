R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N e l 2 0 2 2 R i n g h a p r e s e n t a t o R i n g I n t e r c o m , u n a s o l u z i o n e i n n o v a t i v a p e n s a t a p e r o f f r i r e a c h i v i v e i n a p p a r t a m e n t o m a g g i o r e c o m o d i t à e t r a n q u i l l i t à , p e r m e t t e n d o d i g e s t i r e l ’ i n g r e s s o d e l p r o p r i o e d i f i c i o i n m o d o s e m p l i c e e s i c u r o . D a a l l o r a , s e m p r e p i ù p e r s o n e i n t u t t a E u r o p a s i a f f i d a n o a l l a t e c n o l o g i a d i R i n g I n t e r c o m p e r t r a s f o r m a r e e s e m p l i f i c a r e l ’ a c c e s s o a l l e p r o p r i e a b i t a z i o n i . O g g i , R i n g a n n u n c i a l a d i s p o n i b i l i t à i n I t a l i a d i R i n g I n t e r c o m V i d e o , l a n u o v a g e n e r a z i o n e d e l l a g a m m a d i d i s p o s i t i v i R i n g p e r l a s i c u r e z z a d o m e s t i c a i n t e l l i g e n t e . C h i d i s p o n e d i u n c i t o f o n o v i d e o c o m p a t i b i l e p u ò c o n t a r e s u u n c o n t r o l l o v i s i v o a n c o r a p i ù c o m p l e t o d e l l ’ i n g r e s s o d e l p r o p r i o e d i f i c i o : g r a z i e a R i n g I n t e r c o m V i d e o , i n f a t t i , è p o s s i b i l e v e d e r e e p a r l a r e c o n c h i u n q u e s i t r o v i a l l ’ i n g r e s s o e a u t o r i z z a r e l ’ a c c e s s o a n c h e d a r e m o t o , o v u n q u e c i s i t r o v i . C h e c i s i s t i a r i l a s s a n d o s u l d i v a n o o c i s i t r o v i i n v i a g g i o , c o n R i n g I n t e r c o m V i d e o s i h a s e m p r e s o t t o c o n t r o l l o c i ò c h e a c c a d e d a v a n t i a l l ’ i n g r e s s o d i c a s a , d i r e t t a m e n t e d a l p a l m o d e l l a p r o p r i a m a n o . L a f u n z i o n e L i v e V i d e o V i e w e l ’ a u d i o b i d i r e z i o n a l e p e r m e t t o n o d i v e d e r e , p a r l a r e e , s e n e c e s s a r i o , a p r i r e l a p o r t a a i v i s i t a t o r i t r a m i t e l ’ a p p R i n g . I n o l t r e , c h i p o s s i e d e u n d i s p o s i t i v o E c h o S h o w , p u ò u s u f r u i r e d i a n c o r a p i ù c o m o d i t à c o n i l m o n i t o r a g g i o v i d e o e l a c o m u n i c a z i o n e a m a n i l i b e r e . L a f u n z i o n e d i s t r e a m i n g d i R i n g I n t e r c o m V i d e o c o n s e n t e a g l i u t e n t i d i v e r i f i c a r e v i s i v a m e n t e c h i è a l l ’ i n g r e s s o p r i m a d i s b l o c c a r e d a r e m o t o l ’ a c c e s s o a l l ’ e d i f i c i o , o v u n q u e s i t r o v i n o . G r a z i e a l l o s t r e a m i n g v i d e o , è p o s s i b i l e s a p e r e s e m p r e c h i s i t r o v a a l l a p o r t a , a g g i u n g e n d o u n u l t e r i o r e l i v e l l o d i s i c u r e z z a a l l a q u o t i d i a n i t à i n a p p a r t a m e n t o . L a p e r f e t t a i n t e g r a z i o n e c o n l ’ a p p R i n g p e r m e t t e l o s t r e a m i n g v i d e o i n t e m p o r e a l e d a l l ’ i n g r e s s o d e l l ’ e d i f i c i o , o f f r e n d o u n a v i s i o n e i m m e d i a t a p e r v e r i f i c a r e c h i s t a s u o n a n d o a l l a p o r t a . R i n g I n t e r c o m V i d e o è p r o g e t t a t o p e r e s s e r e i n s t a l l a t o f a c i l m e n t e i n a u t o n o m i a , i n m e n o d i u n ’ o r a e s e n z a b i s o g n o d i m o d i f i c h e s t r u t t u r a l i : l a s o l u z i o n e i d e a l e s i a p e r p r o p r i e t a r i c h e p e r i n q u i l i n i a f f i t t u a r i . I l d i s p o s i t i v o è a n c h e c o m p a t i b i l e c o n l a v e r i f i c a a u t o m a t i c a p e r l e c o n s e g n e d i A m a z o n , c h e c o n s e n t e a i c l i e n t i d i R i n g d i f o r n i r e u n a c c e s s o c o n t r o l l a t o e t e m p o r i z z a t o a i c o r r i e r i A m a z o n v e r i f i c a t i p e r a c c e d e r e a l l ’ e d i f i c i o e c o n s e g n a r e i p a c c h i i n m o d o s i c u r o , a n c h e q u a n d o n o n s i è i n c a s a . R i n g I n t e r c o m V i d e o r i v o l u z i o n a l a g e s t i o n e d e g l i a c c e s s i a g l i e d i f i c i , r e n d e n d o l a v i t a i n a p p a r t a m e n t o p i ù s e m p l i c e e s i c u r a . C h i v i a g g i a s p e s s o o c h i p a s s a m o l t o t e m p o f u o r i c a s a , p u ò o r a v e d e r e , p a r l a r e e g e s t i r e l ’ a c c e s s o a i v i s i t a t o r i i n q u a l s i a s i m o m e n t o , p e r u n a t r a n q u i l l i t à s e n z a c o m p r o m e s s i . R i n g I n t e r c o m V i d e o è d a o g g i d i s p o n i b i l e s u A m a z o n . i t . D a l 2 d i c e m b r e , c h i p o s s i e d e g i à u n c i t o f o n o c o m p a t i b i l e e h a a c q u i s t a t o R i n g I n t e r c o m i n p a s s a t o , p u ò a d e r i r e a l p r o g r a m m a d i p e r m u t a . P e r u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i , v i s i t a r e i l s i t o q u i .