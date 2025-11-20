R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a è u n g r a n d e P a e s e g r a z i e a i s u o i i t a l i a n i , a q u e l l i c h e v i v o n o i n p a t r i a e a q u e l l i c h e v i v o n o a l l ’ e s t e r o . N o n s o n o c i t t a d i n i d i s e r i e B e n o n p o s s i a m o c o n t i n u a r e a t r a t t a r l i c o m e u n b a n c o m a t a d i s t a n z a " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a A n d r e a D i G i u s e p p e i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i s u l l a p r o p o s t a d i m o d i f i c a d e l l ’ I m u , c h e p r e v e d e l ’ e s e n z i o n e p e r g l i i m m o b i l i n o n l o c a t i d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i r e s i d e n t i a l l ’ e s t e r o . L a c a s a i n I t a l i a n o n è u n b e n e e c o n o m i c o q u a l s i a s i , m a u n " l e g a m e a f f e t t i v o , c u l t u r a l e e s t o r i c o " c o n i l P a e s e , s o t t o l i n e a . " L o S t a t o d e v e s m e t t e r e d i t a s s a r e q u e s t o l e g a m e e r i c o n o s c e r e g l i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o c o m e u n a r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r l ’ I t a l i a , n o n c o m e u n s e m p l i c e g e t t i t o f i s c a l e " . " I n v e s t i r e i n q u e s t o l e g a m e a f f e t t i v o s i g n i f i c a p o r t a r e p e r s o n e , r i s o r s e , v i a g g i , c o n s u m i n e i t e r r i t o r i : d i e t r o o g n i c a s a d i u n i t a l i a n o a l l ’ e s t e r o c i s o n o r i t o r n i , f a m i g l i e , s t o r i e c h e s i i n t r e c c i a n o c o n l a n o s t r a e c o n o m i a r e a l e " . L a d o p p i a i m p o s i z i o n e f i s c a l e " è u n m e c c a n i s m o i n g i u s t o c h e a l l o n t a n a , i n v e c e d i a v v i c i n a r e , c h i v o r r e b b e m a n t e n e r e o r a f f o r z a r e i l p r o p r i o r a p p o r t o c o n l ’ I t a l i a " . C o n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o " n o n s t i a m o f a c e n d o u n f a v o r e a q u a l c u n o s t i a m o c o r r e g g e n d o u n a s t o r t u r a c h e h a c o l p i t o p r o p r i o q u e i c o n n a z i o n a l i c h e c o n t i n u a n o a s e n t i r s i i t a l i a n i , a n c h e v i v e n d o l o n t a n o " . " S e s m e t t i a m o d i t r a t t a r e g l i i t a l i a n i n e l m o n d o c o m e u n b a n c o m a t e i n i z i a m o a c o n s i d e r a r l i d a v v e r o u n a p a r t e v i v a d e l l a n o s t r a c o m u n i t à n a z i o n a l e , p o s s i a m o t r a s f o r m a r e l ’ i n v e r n o d e m o g r a f i c o d e l l ’ I t a l i a i n u n a n u o v a e s t a t e d e m o g r a f i c a . I l r i e n t r o , a n c h e t e m p o r a n e o , d i t a n t i c o n n a z i o n a l i e d e i l o r o f i g l i p a s s a a n c h e d a s c e l t e f i s c a l i c o m e q u e s t a " . " C o n q u e s t a p r o p o s t a i l g o v e r n o r a f f o r z a i l l e g a m e c o n u n a d i a s p o r a c h e s u p e r a i 7 m i l i o n i d i i t a l i a n i e r i a f f e r m a l ’ i m p o r t a n z a d e g l i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o c o m e a m b a s c i a t o r i d e l l ’ I t a l i a n e l m o n d o e c o m e p a r t e e s s e n z i a l e d e l f u t u r o d e l n o s t r o P a e s e " , c o n c l u d e .