R o m a , 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " I l P i a n o c a s a d e l g o v e r n o n o n p a r t i r à , n o n c ' è u n p r o g e t t o , n o n c ' è u n a v i s i o n e " . L o h a d e t t o l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a c o n f e r e n z a n a z i o n a l e ' L a C a s a è u n d i r i t t o . L e p r o p o s t e d e l P d , l e b u g i e d e l g o v e r n o , l e n o v i t à d a l l ' E u r o p a ' i n c o r s o a l N a z a r e n o . " N o i s t i a m o l a v o r a n d o s u u n a p r o p o s t a , i n u n a d i s c u s s i o n e s u u n p r o v v e d i m e n t o i n c a r d i n a t o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i i n s i e m e a d a l t r e o p p o s i z i o n i , p e r t r a d u r r e l e n o s t r e p r o p o s t e , p e r f i n a n z i a r e d a v v e r o l a d o t a z i o n e d e l l ' e d i l i z i a r e s i d e n z i a l e p u b b l i c a - h a s p i e g a t o B r a g a - . N o n c i a u g u r i a m o d i t r o v a r e a t t e n z i o n e d e l g o v e r n o , m a s i a m o c o n v i n t i c h e v a d a n o s f i d a t i s u l t e r r e n o d e l l a c o n c r e t e z z a r i s p e t t o a g l i a n n u n c i d i q u e s t i a n n i " .