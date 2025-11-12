R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ‘ A b i t a r e i l d o m a n i ’ . È q u e s t o i l t i t o l o d e l p r i m o m a n i f e s t o i t a l i a n o s u l c o h o u s i n g , i d e a t o e p r o m o s s o d a 5 0 & P i ù , p r e s e n t a t o a R o m a n e l l a m a t t i n a d i m e r c o l e d ì 1 2 n o v e m b r e , p r e s s o P a l a z z o W e d e k i n d . A d a p r i r e i l a v o r i C a r l o S a n g a l l i , P r e s i d e n t e n a z i o n a l e 5 0 & P i ù , c h e h a c o m m e n t a t o : " I l n o s t r o d o c u m e n t o c o n t i e n e l i n e e g u i d a e p r o p o s t e c o n c r e t e r i v o l t e a l l e i s t i t u z i o n i e a g l i o p e r a t o r i p e r p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l ’ a b i t a r e c o l l a b o r a t i v o " . A l l ’ e v e n t o – c o n d o t t o d a D a v i d e M a r i a D e s a r i o , D i r e t t o r e A d n k r o n o s – a n c h e M a r c o T r a b u c c h i , P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e L e o n a r d o , P i e r l u i g i A s c a n i , P r e s i d e n t e d e l l ’ I s t i t u t o d i r i c e r c a F o r m a t R e s e a r c h , N e l l a C o n v e r t i , P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P o l i t i c h e s o c i a l i d e l C o m u n e d i R o m a , P i e t r o B e a n , C o n s i g l i e r e d e l e g a t o a l l e P o l i t i c h e g i o v a n i l i d e l C o m u n e d i P a d o v a , T o m m a s o S c a l z i , H e a d P u b l i c A f f a i r s S p e c h t I t a l i a . H a c o n c l u s o i l a v o r i L o r e n z o F r a n c e s c o n i , S e g r e t a r i o G e n e r a l e 5 0 & P i ù , c h e h a a n n u n c i a t o : " I l n o s t r o l a v o r o è a p p e n a i n i z i a t o , p r o p o r r e m o u n t a v o l o p e r m a n e n t e c o n g l i s t a k e h o l d e r p e r a v v i a r e n u o v e p r o g e t t u a l i t à e a z i o n i d i m o n i t o r a g g i o a l f i n e d i p r o m u o v e r e l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o u t i l e a c o n t r a s t a r e l a s o l i t u d i n e e f a v o r i r e l a p a r t e c i p a z i o n e " . N o v e i p u n t i c o n t e n u t i n e l d o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o ‘ A b i t a r e i l d o m a n i ’ p r e s e n t a t o a l p u b b l i c o d a l P r o f . T r a b u c c h i , c h e h a s o t t o l i n e a t o : " L a p r o g e t t a z i o n e p a r t e c i p a t a è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e d e l n o s t r o M a n i f e s t o " . T r a i p u n t i , o l t r e l a p r o g e t t a z i o n e p a r t e c i p a t a , q u i n d i , s e n s i b i l i z z a z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i , p r o g e t t a z i o n e p a r t e c i p a t a , p r o s s i m i t à a i s e r v i z i e s s e n z i a l i , a c c e s s i b i l i t à u n i v e r s a l e . E a n c o r a , s i c u r e z z a i n t e g r a t a , d e s i g n f l e s s i b i l e , s p a z i c o m u n i p e r p r o m u o v e r e l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o , i n c e n t i v a r e l a s p e r i m e n t a z i o n e , f a v o r i r e a t t i v a m e n t e l o s c a m b i o i n t e r g e n e r a z i o n a l e . " C r e d i a m o f e r m a m e n t e c h e i l c o h o u s i n g s i a u n o s t r u m e n t o c h i a v e p e r a l l e g g e r i r e l a p r e s s i o n e s u i s e r v i z i s o c i a l i e s a n i t a r i – h a s o t t o l i n e a t o S a n g a l l i - m a n t e n e n d o i n o s t r i a n z i a n i a t t i v i , i n d i p e n d e n t i e f e l i c i a l l ’ i n t e r n o d e l l e l o r o c o m u n i t à " . T a n t e a n c h e l e t e s t i m o n i a n z e p r o v e n i e n t i d a l m o n d o d e l l a p o l i t i c a e d e l s e t t o r e p r i v a t o . D a P a d o v a , P i e t r o B e a n , C o n s i g l i e r e d e l e g a t o a l l e P o l i t i c h e G i o v a n i l i d e l C o m u n e , p r e s e n t a n d o i m o d e l l i a b i t a t i v i d e l c o h o u s i n g , h a s o t t o l i n e a t o : " L ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a a P a d o v a è s t a t a a f f r o n t a t a p r o m u o v e n d o l a c o a b i t a z i o n e i n t e r g e n e r a z i o n a l e t r a a n z i a n i a u t o s u f f i c i e n t i e g i o v a n i s t u d e n t i " . E a n c o r a , p e r l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e , è i n t e r v e n u t a N e l l a C o n v e r t i , P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P o l i t i c h e s o c i a l i d e l C o m u n e d i R o m a c h e – a n t i c i p a n d o l a d e l i b e r a i n d i s c u s s i o n e i n A u l a G i u l i o C e s a r e s u l ‘ b a d a n t e d i c o n d o m i n i o ’ - h a d e t t o : " A b b i a m o f a t t o u n a s c e l t a p o l i t i c a i m p o r t a n t e , i s t i t u i r e i c o h o u s i n g i n e d i f i c i s o t t r a t t i a l l a m a f i a e a b b i a m o d e s t i n a t o u n a d e l l e n o v e s t r u t t u r e a i s e n z a d i m o r a " . P e r l ’ a s p e t t o p r i v a t o è i n t e r v e n u t o , i n v e c e , T o m m a s o S c a l z i , H e a d o f P u b l i c A f f a i r s d i S p e c h t G r o u p I t a l i a : " I l s e n i o r l i v i n g è u n ’ a l t e r n a t i v a . S o n o d e i c o n d o m i n i c o n a p p a r t a m e n t i p r i v a t i , m a c o n s p a z i c o n d i v i s i , q u e s t o c o n t r a s t a l a s o l i t u d i n e e i l d e c a d i m e n t o c o g n i t i v o " .