R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a c h i r u r g i a r o b o t i c a o g g i n o n è p i ù u n ’ a l t e r n a t i v a , è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a , p r e c i s i o n e e s o s t e n i b i l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a . N o n p o s s i a m o p i ù f a r n e a m e n o . Q u e s t a t e c n o l o g i a c i c o n s e n t e d i o t t e n e r e r i s u l t a t i c l i n i c i n e t t a m e n t e s u p e r i o r i r i s p e t t o a q u a l c h e a n n o f a . S o l o c o m p r e n d e n d o i p r o g r e s s i t e c n o l o g i c i p o s s i a m o m i g l i o r a r e g l i e s i t i p e r i p a z i e n t i e o t t i m i z z a r e i p r o c e s s i o p e r a t i v i n e i n o s t r i o s p e d a l i " . C o s ì G i u s e p p e C a r r i e r i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a , c o m m e n t a n d o l a p r e s e n t a z i o n e u f f i c i a l e d e l d a V i n c i 5 d u r a n t e i l 9 8 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i u a S o r r e n t o . " N o i u r o l o g i s i a m o i p r i m i u t i l i z z a t o r i d e l l a c h i r u r g i a r o b o t i c a i n I t a l i a , r i s p e t t o a t u t t e l e a l t r e s p e c i a l i t à - h a a g g i u n t o - E r a d u n q u e n a t u r a l e c h e q u e s t a n u o v a p i a t t a f o r m a d i u l t i m a g e n e r a z i o n e v e n i s s e p r e s e n t a t a p r o p r i o q u i , n e l n o s t r o C o n g r e s s o " C a r r i e r i h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a q u i n t a g e n e r a z i o n e d e l l a p i a t t a f o r m a r o b o t i c a p i ù d i f f u s a a l m o n d o , r a p p r e s e n t i " u n ’ e v o l u z i o n e s e n z a p r e c e d e n t i " p e r c h é " p e r m e t t e d i r a c c o g l i e r e d a t i o g g e t t i v i , m i g l i o r a r e l e p r e s t a z i o n i c h i r u r g i c h e e p o t e n z i a r e l ’ e s p e r i e n z a d e l p e r s o n a l e m e d i c o , r e n d e n d o o g n i i n t e r v e n t o p i ù s i c u r o e d e f f i c i e n t e " . M a l a s f i d a , s e c o n d o i l p r e s i d e n t e S i u , n o n è s o l o t e c n o l o g i c a . " L a c h i r u r g i a r o b o t i c a c i c o n s e n t e d i i n s e g n a r e i n m o d o s t r u t t u r a t o e c o d i f i c a t o . P o s s i a m o s i m u l a r e i n t e r v e n t i r e a l i i n a m b i e n t e v i r t u a l e , p e r m e t t e n d o a i g i o v a n i c h i r u r g h i d i e s e r c i t a r s i e a p p r e n d e r e i n s i c u r e z z a : c i ò c h e f i n o a p o c h i a n n i f a e r a i m p e n s a b i l e . È u n a r i v o l u z i o n e a n c h e n e l l a f o r m a z i o n e m e d i c a " . L ’ i n n o v a z i o n e n o n d e v e f a r p e r d e r e d i v i s t a l a c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a . " A n d i a m o v e r s o u n a m e d i c i n a s e m p r e p i ù t e c n o l o g i c a , m a a n c h e s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t a - h a s o t t o l i n e a t o C a r r i e r i - S t i a m o i m p a r a n d o c h e n o n e s i s t o n o c u r e ‘ i n g e n e r a l e ’ , m a t e r a p i e p e n s a t e p e r i l s i n g o l o p a z i e n t e , p e r c h é o g n i p a z i e n t e è d i v e r s o d a l l ’ a l t r o . L a t e c n o l o g i a è e d e v e r e s t a r e a l s e r v i z i o d i u n a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a . È v e r o - h a o s s e r v a t o - q u e s t e t e c n o l o g i e h a n n o c o s t i i m p o r t a n t i , m a d o b b i a m o s e m p r e m e t t e r e a l p r i m o p o s t o l a s a l u t e d e i n o s t r i p a z i e n t i . I r i s u l t a t i o t t e n u t i g r a z i e a l l a c h i r u r g i a r o b o t i c a s o n o s o s t a n z i a l m e n t e d i v e r s i e m i g l i o r i r i s p e t t o a q u e l l i d i p o c h i a n n i f a . I n v e s t i r e i n i n n o v a z i o n e s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l l a q u a l i t à d e l l a c u r a e n e l f u t u r o d e l l a s a n i t à " .