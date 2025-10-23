C i t t à d e l V a t i c a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I r e a l i b r i t a n n i c i s o n o a r r i v a t i i n V a t i c a n o p e r i l p r i m o i n c o n t r o , c o n s v o l t a s t o r i c a , t r a r e C a r l o e P a p a L e o n e : p e r l a p r i m a v o l t a d o p o 5 0 0 a n n i i l r e b r i t a n n i c o p r e g a c o n u n P o n t e f i c e . A l s o v r a n o d ’ I n g h i l t e r r a s a r à c o n f e r i t o a n c h e i l t i t o l o a d h o c d i ‘ R o y a l C o n f r a t e r ’ p r e s s o l a B a s i l i c a d i S . P a o l o f u o r i l e M u r a . A d a c c o m p a g n a r e i r e a l i n e l l a v i s i t a i n V a t i c a n o c i s a r à l ’ a r c i v e s c o v o d i Y o r k , S t e p h e n C o t t r e l l , l a s e c o n d a c a r i c a p i ù i m p o r t a n t e n e l l a C h i e s a i n g l e s e d o p o l ' a r c i v e s c o v o d i C a n t e r b u r y c h e n o n s a r à p r e s e n t e i n V a t i c a n o i n q u a n t o S a r a h M u l l a l l y p r e n d e r à p o s s e s s o d e l l ’ a r c i d i o c e s i a m a r z o 2 0 2 6 . D o p o l ’ u d i e n z a d i P a p a L e o n e X I V c o n i l r e C a r l o e l a r e g i n a C a m i l l a n e l l a B i b l i o t e c a v a t i c a n a , i l s o v r a n o i n c o n t r e r à i l s e g r e t a r i o d i S t a t o , c a r d i n a l e P i e t r o P a r o l i n . M o m e n t o s t o r i c o p o c o d o p o l e 1 2 . 0 0 : i l S a n t o P a d r e , a f f i a n c a t o d a l l ' a r c i v e s c o v o d i Y o r k , p r e s i e d e r à u n a p r e g h i e r a e c u m e n i c a p e r l a c u r a d e l C r e a t o n e l l a C a p p e l l a S i s t i n a a l l a q u a l e p a r t e c i p e r à r e C a r l o . N e l l a s a l a R e g i a s u c c e s s i v a m e n t e s i s v o l g e r à u n i n c o n t r o c o n p e r s o n a l i t à , a s s o c i a z i o n i e a z i e n d e i m p e g n a t e n e l l a t u t e l a d e l l a c a s a c o m u n e . N e l p r i m o p o m e r i g g i o , a l l e 1 4 . 3 0 , n e l l a B a s i l i c a d i S a n P a o l o f u o r i l e M u r a a r e C a r l o s a r à c o n f e r i t o i l t i t o l o d i R o y a l C o n f r a t e r . P r i m a d e l l a c e l e b r a z i o n e e c u m e n i c a , i r e a l i v i s i t e r a n n o l a t o m b a d i S a n P a o l o . R e C a r l o e l a r e g i n a C a m i l l a s o n o a r r i v a t i n e l p o m e r i g g i o d i i e r i a l l ' a e r o p o r t o d i C i a m p i n o , f o r m a l m e n t e a c c o l t i d a r a p p r e s e n t a n t i d e l l a S a n t a s e d e p e r l a v i s i t a d i S t a t o p r e s s o i l V a t i c a n o , s p i e g a u n a n o t a c o n d i v i s a d a B u c k i n g h a m P a l a c e . I n p a r t i c o l a r e , i r e a l i s o n o s t a t i a c c o l t i i n a e r o p o r t o d a l l ' a m b a s c i a t o r e d i S u a M a e s t à p r e s s o l a S a n t a S e d e , C h r i s t o p h e r T r o t t , d a l v i c e c a p o M i s s i o n e p r e s s o l a S a n t a S e d e , A n a b e l I n g e e d a l r e s p o n s a b i l e d e l l ' U f f i c i o d e l P r o t o c o l l o d e l l a C i t t à d e l V a t i c a n o , M o n s i g n o r J a v i e r D o m i n g o F e r n a n d e z G o n z á l e z e e d a l N u n z i o A p o s t o l i c o e m e r i t o , l ' A r c i v e s c o v o F r a n c e s c o C a n a l i n i . L ' u l t i m a v i s i t a d i r e C a r l o e d e l l a r e g i n a C a m i l l a a l l a S a n t a S e d e r i s a l e a d a p r i l e , q u a n d o h a n n o a v u t o u n i n c o n t r o p r i v a t o c o n P a p a F r a n c e s c o p o c o p r i m a d e l l a s u a m o r t e . I r e a l i e r a n o s t a t i r i c e v u t i d a l P o n t e f i c e a C a s a S a n t a M a r t a d u r a n t e l a l o r o v i s i t a d i S t a t o i n I t a l i a . R e C a r l o , i n q u a l i t à d i p r i n c i p e d i G a l l e s , a v e v a g i à v i s i t a t o l a S a n t a S e d e i n c i n q u e o c c a s i o n i : n e l l ' a p r i l e 1 9 8 5 , n e l l ' a p r i l e 2 0 0 5 p e r i f u n e r a l i d i P a p a G i o v a n n i P a o l o I I , n e l l ' a p r i l e 2 0 0 9 , n e l l ' a p r i l e 2 0 1 7 e n e l l ' o t t o b r e 2 0 1 9 p e r l a c a n o n i z z a z i o n e d e l C a r d i n a l e J o h n H e n r y N e w m a n . L a r e g i n a C a m i l l a , i n q u a l i t à d i d u c h e s s a d i C o r n o v a g l i a , h a a c c o m p a g n a t o S u a M a e s t à n e l l e v i s i t e d e l l ' a p r i l e 2 0 0 9 e d e l l ' a p r i l e 2 0 1 7 . C o m e p r i n c i p e d i G a l l e s , S u a M a e s t à è s t a t o r i c e v u t o d a P a p a B e n e d e t t o X V I d u r a n t e l a v i s i t a d e l 2 0 0 9 e d a P a p a F r a n c e s c o d u r a n t e l e s u e v i s i t e d e l 2 0 1 7 e d e l 2 0 1 9 . S u a M a e s t à h a a n c h e i n c o n t r a t o P a p a G i o v a n n i P a o l o I I a C a n t e r b u r y n e l 1 9 8 2 .