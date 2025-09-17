R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t o p r o g e t t o n a s c e d a u n a v i s i o n e l u n g i m i r a n t e d i L u i s s d i e c i a n n i f a e o g g i e n t r a i n u n a n u o v a f a s e , c o n t e c n o l o g i a a v a n z a t a a b o r d o d e l l e a u t o e l e t t r i c h e e c o n t i n u i t à n e l l ’ i m p e g n o p e r l a s o s t e n i b i l i t à . G l i s t u d e n t i d e l 2 0 2 5 s o n o s e n s i b i l i a i t e m i a m b i e n t a l i e d i g i t a l i e n o i v o g l i a m o t e n e r l i v i c i n o a l f l u s s o d e l l e i n n o v a z i o n i d e l l a n o s t r a s o c i e t à , o f f r e n d o l o r o s t r u m e n t i c o n c r e t i c o m e a u t o e l e t t r i c h e , n a v e t t e i n t e r n e , s u p p o r t o m e d i c o e s i s t e m i i n t e l l i g e n t i d i g e s t i o n e d e i r i f i u t i , a l i m e n t a n d o t u t t o c o n e n e r g i a a l 1 0 0 % r i n n o v a b i l e " . C o s ì R i t a C a r i s a n o , d i r e t t o r e g e n e r a l e L u i s s , i n o c c a s i o n e d e l l a n c i o d e l n u o v o s e r v i z i o d i m o b i l i t à e l e t t r i c a c o n A c e a e R e n a u l t r i v o l t o a s t u d e n t i e d o c e n t i , p r e s s o i l C a m p u s L u i s s d i v i a l e R o m a n i a . " M o l t e d e l l e i n i z i a t i v e n a s c o n o a n c h e d a i s u g g e r i m e n t i d e g l i s t u d e n t i , c h e c o n t r i b u i s c o n o a r e n d e r e l a v i t a u n i v e r s i t a r i a p i ù s o s t e n i b i l e e i n n o v a t i v a ” , s p i e g a . I l p r o g e t t o i n c l u d e c o l o n n i n e d i r i c a r i c a a l i m e n t a t e d a e n e r g i a r i n n o v a b i l e , s i s t e m i d i g i t a l i p e r l a g e s t i o n e d e l l a f l o t t a e i n i z i a t i v e d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e s o c i a l e , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d e l l ’ U n i v e r s i t à c o m e l a b o r a t o r i o d i i n n o v a z i o n e e a t t e n z i o n e a i g i o v a n i u t e n t i .