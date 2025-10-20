R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I r i s c h i p e r l a f o r n i t u r a d i f a r m a c i e s s e n z i a l i , c o n u n p a r t i c o l a r e f o c u s s u g l i a n t i b i o t i c i , f o n d a m e n t a l i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a , s o n o a l c e n t r o d i u n n u o v o s t u d i o i n d i p e n d e n t e c o n d o t t o i n E u r o p a d a N e w A n g l e , a g e n z i a d i c o n s u l e n z a e r i c e r c a , e s p o n s o r i z z a t o d a V i a t r i s , a z i e n d a g l o b a l e c h e o p e r a n e l l ' a m b i t o d e l l a s a l u t e . L o s t u d i o ' G a r a n t i r e l ' a c c e s s o , m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e . R a f f o r z a r e l ' a c c e s s o d e i p a z i e n t i a i f a r m a c i o f f - p a t e n t i n E u r o p a ' , c h e i n d a g a l e c a u s e a l l a b a s e d e l l a c r e s c e n t e i n d i s p o n i b i l i t à d i f a r m a c i , è s t a t o c o n d o t t o i n 1 6 P a e s i e u r o p e i ( A u s t r i a , B e l g i o , C r o a z i a , E s t o n i a , F i n l a n d i a , G e r m a n i a , U n g h e r i a , I r l a n d a , I t a l i a , N o r v e g i a , P o l o n i a , P o r t o g a l l o , S p a g n a , S v e z i a , S v i z z e r a e R e g n o U n i t o ) e h a r i l e v a t o c h e t r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 2 4 l ' a u m e n t o v e r t i g i n o s o d e i c o s t i d i p r o d u z i o n e - t r a c u i u n i n c r e m e n t o d e l 3 1 , 6 % d e i p r e z z i i n d u s t r i a l i , d e l 2 5 , 7 % d e i c o s t i d e l l a v o r o , o l t r e a r i n c a r i e n e r g e t i c i , a l l ' a u m e n t o d e l c o s t o d e i m a t e r i a l i f o n d a m e n t a l i e a u n + 2 3 , 4 % d i i n f l a z i o n e g e n e r a l e - c o m b i n a t o c o n i l c a l o d e i p r e z z i d e i f a r m a c i , h a c r e a t o u n a m b i e n t e i n s o s t e n i b i l e c h e s t a s p i n g e n d o i f o r n i t o r i f u o r i d a l m e r c a t o e s t a m e t t e n d o a r i s c h i o l ' a c c e s s o d e i p a z i e n t i a i f a r m a c i . I d a t i - r i p o r t a u n a n o t a - m o s t r a n o c h e t r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 2 4 i l p r e z z o m e d i o d e i 1 0 p r i n c i p a l i a n t i b i o t i c i o f f - p a t e n t è d i m i n u i t o d e l 1 0 , 4 % , n o n o s t a n t e i f o r t i a u m e n t i d e i c o s t i d i p r o d u z i o n e e d e l l ' i n f l a z i o n e . L ' a m o x i c i l l i n a h a r e g i s t r a t o u n c a l o d i p r e z z o d i q u a s i i l 1 9 % , r i s u l t a n d o t r a i f a r m a c i p i ù c o l p i t i d a l l e d i f f u s e c a r e n z e s e g n a l a t e n e l c o m p a r t o d e g l i a n t i b i o t i c i f o n d a m e n t a l i a m e t à 2 0 2 5 . Q u e s t o d i v a r i o i n s o s t e n i b i l e - s i l e g g e - s t a p r o v o c a n d o u s c i t e d a l m e r c a t o , l i m i t a n d o u l t e r i o r m e n t e l ' a c c e s s o d e i p a z i e n t i a i f a r m a c i e s s e n z i a l i . I r i s u l t a t i e v i d e n z i a n o l ' u r g e n t e n e c e s s i t à d i r i f o r m a r e i s i s t e m i n a z i o n a l i d i d e t e r m i n a z i o n e d e i p r e z z i , p e r p r o t e g g e r e l ' a c c e s s o a q u e s t i f a r m a c i f o n d a m e n t a l i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a e l a c u r a d e i p a z i e n t i . " G l i a n t i b i o t i c i o f f - p a t e n t - a f f e r m a M a r g a r i d a B a j a n c a , L e a d R e s e a r c h e r d i N e w A n g l e - r a p p r e s e n t a n o u n a b a s e e s s e n z i a l e d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a : p e r m e t t o n o i l t r a t t a m e n t o r o u t i n a r i o d e l l e i n f e z i o n i e c o s t i t u i s c o n o l o s t a n d a r d c o n s o l i d a t o p e r l a p r o f i l a s s i c h i r u r g i c a . I l n o s t r o s t u d i o m o s t r a c h e , m e n t r e i p r e z z i c o n t i n u a n o a d i m i n u i r e c o m e d i r e t t o r i s u l t a t o d e l l e r e g o l e d i d e t e r m i n a z i o n e d e i p r e z z i e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o , i c o s t i d i p r o d u z i o n e d i q u e s t i f a r m a c i s t a n n o a u m e n t a n d o d r a s t i c a m e n t e , m i n a c c i a n d o n e l a s o s t e n i b i l i t à e l a d i s p o n i b i l i t à a l u n g o t e r m i n e . S e n z a r i f o r m e m i r a t e - c o m e a d e g u a m e n t o d e i p r e z z i l e g a t i a l l ' i n f l a z i o n e , p r e z z i m i n i m i ( f l o o r p r i c e ) o m o d e l l i d i p r e z z o a p i ù l i v e l l i - i p a z i e n t i i n t u t t a E u r o p a r i s c h i a n o d i p e r d e r e l ' a c c e s s o a q u e s t i t r a t t a m e n t i , e c i ò c o m p r o m e t t e r e b b e l a s a l u t e p u b b l i c a e a c c e l e r e r e b b e l a r e s i s t e n z a a n t i m i c r o b i c a " . " V i a t r i s - d i c h i a r a i l C o u n t r y M a n a g e r d e l l ' a z i e n d a i n I t a l i a , F a b i o T o r r i g l i a - s i i m p e g n a p e r g a r a n t i r e l a d i s p o n i b i l i t à e l ' a c c e s s o a i f a r m a c i o f f - p a t e n t , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a g l i a n t i b i o t i c i , e a e d u c a r e s u l l o r o c o r r e t t o u t i l i z z o , p o i c h é r a p p r e s e n t a n o a n c o r a u n p r e s i d i o i n d i s p e n s a b i l e n e l l a g e s t i o n e d i m o l t e m a l a t t i e i n f e t t i v e : l a l o r o i n d i s p o n i b i l i t à p o r t e r e b b e a u n p e g g i o r a m e n t o d e l g i à c r i t i c o t r e n d d e l l ' a n t i m i c r o b i c o - r e s i s t e n z a , c h e i n I t a l i a r i s c h i a d i d i v e n t a r e u n ' e m e r g e n z a s a n i t a r i a . I n v i t i a m o i p o l i c y m a k e r , i p a y e r , i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i e i l e a d e r d e l s e t t o r e a c o l l a b o r a r e p e r a t t u a r e r i f o r m e c h e p r i o r i t i z z i n o l ' a c c e s s o d e i p a z i e n t i e l a r e s i l i e n z a d e l l a f o r n i t u r a " . P e r S t e f a n o C o l l a t i n a , p r e s i d e n t e d i E g u a l i a , i r i s u l t a t i d i q u e s t o s t u d i o " s o n o p e r f e t t a m e n t e i n l i n e a c o n q u a n t o e m e r s o d a l d e c i m o R a p p o r t o d e l l ' O s s e r v a t o r i o E g u a l i a – N o m i s m a , p r e s e n t a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a . I f a r m a c i e q u i v a l e n t i n o n s o n o u n a c o m m o d i t y : s o n o l a s p i n a d o r s a l e d e l l e t e r a p i e q u o t i d i a n e p e r m i l i o n i d i c i t t a d i n i . S e n z a d i l o r o n o n c ' è u n s i s t e m a s a n i t a r i o s o s t e n i b i l e , n o n c ' è a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e u r o p e a , n o n c ' è e q u i t à p e r i p a z i e n t i . S e c e d e l ' i n d u s t r i a d e i f u o r i b r e v e t t o - s o t t o l i n e a - c r o l l a l ' i n t e r a i m p a l c a t u r a d e l l ' a c c e s s o a i f a r m a c i . R i t e n i a m o i m p o r t a n t e r i u n i r e t u t t i g l i i n t e r l o c u t o r i i n t o r n o a u n t a v o l o p e r a p p r o f o n d i r e q u e s t o t e m a c o m e u l t e r i o r e s t i m o l o p e r i n v i t a r e i p o l i c y m a k e r a l l ' a z i o n e " . N e l d e t t a g l i o , s u l l ' a u m e n t o d e i c o s t i , i l r e p o r t s e g n a l a i n o l t r e l ' i m p a t t o d i : 1 ) P r e z z i d e l l ' e n e r g i a , e l e t t r i c i t à e g a s . E ' s t a t o r e g i s t r a t o u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o n e l p e r i o d o , s o p r a t t u t t o d e l g a s n e l 2 0 2 2 ( + 1 7 3 , 2 % ) . A n c h e s e i p r e z z i s i s o n o i n q u a l c h e m o d o s t a b i l i z z a t i , n e l 2 0 2 4 l ' a u m e n t o è s t a t o d e l 8 8 , 4 % p e r i l g a s n a t u r a l e e d e l 6 2 , 3 % p e r l ' e l e t t r i c i t à ; 2 ) M a t e r i a l i f o n d a m e n t a l i p e r l a p r o d u z i o n e d i f a r m a c i - c o m e a l l u m i n i o e m a t e r i a l i p e r i l c o n f e z i o n a m e n t o - h a n n o s u b i t o f o r t i r i n c a r i . I l p r e z z o d e l l ' a l l u m i n i o è a u m e n t a t o d e l 4 0 % e i c o s t i d e g l i i m b a l l a g g i h a n n o a v u t o u n a c r e s c i t a d i q u a s i i l 2 5 % d a l 2 0 2 0 . S u l l a d i m i n u z i o n e d e i p r e z z i , a m o x i c i l l i n a , a m o x i c i l l i n a c o n a c i d o c l a v u l a n i c o e a z i t r o m i c i n a - c h e i n s i e m e r a p p r e s e n t a n o i l 5 2 % d e l v a l o r e t o t a l e d e l m e r c a t o n e l 2 0 2 4 - h a n n o a v u t o u n c a l o d e i p r e z z i r i s p e t t i v a m e n t e d e l 1 8 , 9 % , 5 , 9 % e 7 , 9 % . I n f i n e , p e r l a c a r e n z a d i a n t i b i o t i c i , a f r o n t e d i 2 4 0 p r o d o t t i r i t i r a t i d a l m e r c a t o , s o n o s t a t i r e g i s t r a t i 3 8 5 e p i s o d i d i c a r e n z a n e i P a e s i a n a l i z z a t i . A m o x i c i l l i n a , a z i t r o m i c i n a e a l t r i f a r m a c i e s s e n z i a l i s o n o s t a t i t r a i p i ù c o l p i t i . S u l l a f r a g i l i t à d e l l a f o r n i t u r a , i l c o n s o l i d a m e n t o d e l m e r c a t o e l a r i d u z i o n e d e i m a r g i n i - s e c o n d o g l i e s p e r t i - h a n n o p o r t a t o a u n a d i m i n u z i o n e d e l l a d i v e r s i t à d e i f o r n i t o r i , a u m e n t a n d o i l r i s c h i o d i i n t e r r u z i o n i n e l l a d i s p o n i b i l i t à e c o m p r o m e t t e n d o l a c o n t i n u i t à d e l l e c u r e . I n l i n e a c o n i l c o n t e s t o e u r o p e o , a n c h e i n I t a l i a - p r o s e g u e l a n o t a - s i r e g i s t r a n o g l i s t e s s i t r e n d c o n u n g e n e r a l e a u m e n t o d e i c o s t i , u n a d i m i n u z i o n e d e i p r e z z i e p r o b l e m a t i c h e l e g a t e a l l a d i s p o n i b i l i t à d i d i v e r s e m o l e c o l e . N e l p e r i o d o 2 0 2 0 - 2 0 2 4 , i p r e z z i d e g l i a n t i b i o t i c i o f f - p a t e n t s o n o d i m i n u i t i d e l 2 1 , 6 % , m e n t r e i c o s t i d i p r o d u z i o n e e d e l l a v o r o s o n o a u m e n t a t i r i s p e t t i v a m e n t e d e l 2 6 , 3 % e d e l 9 , 3 % . I n p a r t i c o l a r e , l ' a m o x i c i l l i n a h a r e g i s t r a t o u n c a l o d i p r e z z o d e l 3 8 , 4 % , s e g u i t a d a l l ' a z i t r o m i c i n a c o n u n c a l o d e l 2 6 , 7 % . L e p o s s i b i l i m i s u r e s u g g e r i t e d a i r e l a t o r i d e l r a p p o r t o i n c l u d o n o : 1 ) I n d i c i z z a z i o n e d e i p r e z z i a l l ' i n f l a z i o n e e a i c o s t i d i p r o d u z i o n e . I p r e z z i d o v r e b b e r o e s s e r e s o g g e t t i a u n m e c c a n i s m o a u t o m a t i c o d i i n d i c i z z a z i o n e , b a s a t o s u l l ' i n f l a z i o n e o s u i n d i c i c o n c o r d a t i d i c o s t i s a n i t a r i , p e r s u p p o r t a r e l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a e l a d i s p o n i b i l i t à d e i f a r m a c i i n p r e s e n z a d i a u m e n t i d e i c o s t i d i p r o d u z i o n e ; 2 ) P r e z z i m i n i m i . I l p r e z z o d i u n m e d i c i n a l e n o n d o v r e b b e s c e n d e r e a l d i s o t t o d i u n v a l o r e d e f i n i t o ( f l o o r p r i c e ) , p e r e v i t a r e c h e i l f a r m a c o v e n g a v e n d u t o a l d i s o t t o d e l c o s t o d i p r o d u z i o n e s o s t e n i b i l e , p r e v e n e n d o d i s t o r s i o n i d i m e r c a t o c h e l i m i t a n o l a c o n c o r r e n z a ; 3 ) M o d e l l i d i p r e z z o a p i ù l i v e l l i . I p r e z z i d e i m e d i c i n a l i d o v r e b b e r o v a r i a r e i n b a s e a l l i v e l l o d i c o n c o r r e n z a , p e r m e t t e n d o a i p r e z z i d i a u m e n t a r e o d i m i n u i r e i n f u n z i o n e d e l n u m e r o d i f o r n i t o r i p r e s e n t i s u l m e r c a t o , f a v o r e n d o u n a c o m p e t i z i o n e s a n a t r a p i ù p r o d u t t o r i ; 4 ) R i f o r m a d e g l i a p p a l t i p u b b l i c i . I n c l u s i o n e d i g a r e c o n p i ù v i n c i t o r i e d i c r i t e r i n o n l e g a t i a l s o l o p r e z z o , c o m e l ' a f f i d a b i l i t à d e l l a f o r n i t u r a e g l i s t a n d a r d a m b i e n t a l i . Q u e s t i i n t e r v e n t i d i p o l i c y m i r a t i - c o n c l u d o n o g l i e s p e r t i - c o n t r i b u i r e b b e r o a s t a b i l i z z a r e l a f o r n i t u r a e a p r o t e g g e r e l ' a c c e s s o a i f a r m a c i e s s e n z i a l i , r i c o n o s c e n d o u l t e r i o r m e n t e i l v a l o r e t e r a p e u t i c o d e i m e d i c i n a l i o f f - p a t e n t .