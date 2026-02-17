R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' o b e s i t à è u n f a t t o r e d i r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e s e m p r e p i ù d i f f u s o , a n c h e i n I t a l i a . N o n s i t r a t t a s o l o d i u n p r o b l e m a d i p e s o : o b e s i t à e s o v r a p p e s o c o n t r i b u i s c o n o d i r e t t a m e n t e a l l o s v i l u p p o d e l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i i s c h e m i c h e , d e l l o s c o m p e n s o c a r d i a c o e d i a l t r e p a t o l o g i e c o m e l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e e l e m a l a t t i e v a l v o l a r i . C u r a r e l ' o b e s i t à s i g n i f i c a d i m i n u i r e i l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e . O g g i q u e s t a a f f e r m a z i o n e n o n è p i ù s o l o u n ' i p o t e s i : e s i s t o n o e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e c h e l o d i m o s t r a n o " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e P a s q u a l e P e r r o n e F i l a r d i , d i r e t t o r e U o c d i C a r d i o l o g i a A o u F e d e r i c o I I d i N a p o l i , p a s t p r e s i d e n t S i c ( S o c i e t à i t a l i a n a d i c a r d i o l o g i c a ) , a l l a p r e s e n t a z i o n e d i u n o s t u d i o c o n d o t t o d a l C e i s - C e n t r e f o r E c o n o m i c a n d I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , i l l u s t r a t o o g g i a R o m a s u l l ' i m p a t t o d e l l ' o b e s i t à e d e l l e c o m p l i c a n z e c a r d i o v a s c o l a r i s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S s n . S e c o n d o P e r r o n e F i l a r d i , u n p u n t o d i s v o l t a s i è a v u t o c o n l a s e m a g l u t i d e . " L a p r i m a p r o v a c o n c r e t a è a r r i v a t a c o n q u e s t o f a r m a c o d e l l a c l a s s e d e i G l p - 1 a g o n i s t i . L a s e m a g l u t i d e - s o t t o l i n e a - h a d i m o s t r a t o , i n u n o s t u d i o f i n o r a r i m a s t o u n i c o , c h e i p a z i e n t i c o n c a r d i o p a t i a i s c h e m i c a e o b e s i t à o t t e n g o n o u n b e n e f i c i o s i g n i f i c a t i v o i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e l l a m o r t e c a r d i o v a s c o l a r e , d e l l ' i n f a r t o e d e l l ' i c t u s q u a n d o v e n g o n o t r a t t a t i c o n q u e s t o f a r m a c o . Q u e s t o d a t o r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o i m p o r t a n t e : p a r l a r e d i o b e s i t à o g g i s i g n i f i c a p a r l a r e d i r i d u z i o n e d e g l i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i , c i o è d i e v e n t i g r a v i e s p e s s o e v i t a b i l i c h e a c c o m p a g n a n o q u e s t a c o n d i z i o n e " . M a q u a l i s o n o i f a r m a c i c h e p r e v e n g o n o l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i n e l l ' o b e s i t à ? " F i n o a p o c o t e m p o f a - r i c o r d a i l c a r d i o l o g o - n o n e s i s t e v a n o e v i d e n z e c h e t r a t t a r e i l p a z i e n t e o b e s o , p i ù c h e l ' o b e s i t à i n s é , p o t e s s e d e t e r m i n a r e u n a r i d u z i o n e d e g l i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i . L a s i t u a z i o n e è c a m b i a t a c o n l ' a r r i v o d e l l e p i ù r e c e n t i c l a s s i d i f a r m a c i a n t i d i a b e t i c i : i G l p - 1 a g o n i s t i e g l i S g l t 2 i n i b i t o r i . C o n q u e s t i f a r m a c i s i è o s s e r v a t o c h e l ' o b e s i t à , q u a n d o t r a t t a t a , p u ò p r e v e n i r e l o s c o m p e n s o c a r d i a c o e u n a s e r i e d i a l t r i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i . I n p a r t i c o l a r e i G l p - 1 a g o n i s t i h a n n o m o s t r a t o b e n e f i c i s o p r a t t u t t o s u g l i e v e n t i d i n a t u r a i s c h e m i c a . Q u e s t i r i s u l t a t i r i g u a r d a n o p r i n c i p a l m e n t e i s o g g e t t i d i a b e t i c i . T u t t a v i a , p e r q u a n t o r i g u a r d a l a s e m a g l u t i d e i l b e n e f i c i o è s t a t o d i m o s t r a t o a n c h e n e i p a z i e n t i n o n d i a b e t i c i " . P e r r o n e F i l a r d i r i m a r c a c h e " l a m o r b i l i t à c a r d i o v a s c o l a r e è l a c a u s a p i ù f r e q u e n t e d i o s p e d a l i z z a z i o n e n e i p a z i e n t i s o p r a i 6 0 a n n i . P r e v e n i r e s c o m p e n s o c a r d i a c o , i c t u s e i n f a r t o s i g n i f i c a q u i n d i r i d u r r e i l n u m e r o d i r i c o v e r i , a l l e g g e r i r e i l c a r i c o s u l l e f a m i g l i e e d i m i n u i r e l a p r e s s i o n e s u l s i s t e m a s a n i t a r i o " .