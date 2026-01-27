R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S o t a t e r c e p t è u n f a r m a c o i n n o v a t i v o p e r c h é è i l p r i m o c h e v a a c o l p i r e l a c a u s a d e l l a m a l a t t i a , o s s i a l a p r o l i f e r a z i o n e c e l l u l a r e . I f a r m a c i i n c o m m e r c i o , a s s o l u t a m e n t e e f f i c a c i , s o n o p r e v a l e n t e m e n t e v a s o d i l a t a t o r i e , s o l o i n p a r t e , s o n o i n g r a d o d i c o n t r a s t a r e l a p r o l i f e r a z i o n e c e l l u l a r e . L ' i n n o v a z i o n e d i s o t a t e r c e p t s t a d u n q u e n e l s u o m e c c a n i s m o d ' a z i o n e " . C o s ì S t e f a n o G h i o , p r e s i d e n t e d e l l a R e t e i t a l i a n a i p e r t e n s i o n e p o l m o n a r e ( I p h n e t ) e r e s p o n s a b i l e d e l l a S s C a r d i o m i o p a t i e , t r a p i a n t o l o g i a e i p e r t e n s i o n e p o l m o n a r e p r e s s o l ’ I r c c s p o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a , a l l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o a M i l a n o d a M s d I t a l i a , i n o c c a s i o n e d e l v i a l i b e r a d e l l ’ A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) a l r i m b o r s o d e l l a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a p e r l ' i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e ( I a p ) . S i t r a t t a d i " u n a m a l a t t i a r a r a . S i s t i m a c h e c i s i a n o 3 . 5 0 0 p a z i e n t i i n t u t t a I t a l i a - s p i e g a l ’ e s p e r t o - S e q u e s t a m a l a t t i a n o n è c o n o s c i u t a , i n q u a n t o r a r a , l a d i a g n o s i è d i f f i c i l e , s o p r a t t u t t o i n f a s e i n i z i a l e , q u a n d o n o n è c o n c l a m a t a e i s i n t o m i s o n o a s p e c i f i c i " . E ' " u n a m a l a t t i a p r i m i t i v a g e n e t i c a m e n t e d e t e r m i n a t a d e l l e t t o v a s c o l a r e p o l m o n a r e - a p p r o f o n d i s c e G h i o - L e p a r e t i d e i v a s i a r t e r i o s i s i i s p e s s i s c o n o p e r u n a p r o l i f e r a z i o n e i n c o n t r o l l a t a d e l l e c e l l u l e e n d o t e l i a l i e d e l l e c e l l u l e m u s c o l a r i l i s c e . D i c o n s e g u e n z a , i l l u m e s i r i d u c e , l a p r e s s i o n e s a l e e i l c u o r e f a m o l t a p i ù f a t i c a a s p i n g e r e i l s a n g u e v e r s o i l p o l m o n e . È u n a m a l a t t i a c h e n a s c e n e l p o l m o n e m a c h e a l t e r a l a f u n z i o n e d e l c u o r e , u n ’ a l t e r a z i o n e c h e c o n d i z i o n a l a s o p r a v v i v e n z a d e l p a z i e n t e " . O l t r e a e s s e r e r a r a , " è u n a m a l a t t i a c h e s i n a s c o n d e i n m e z z o a t a n t e m a l a t t i e c o m u n i d e l c u o r e e d e l p o l m o n e , t u t t e a c c o m u n a t e d a l l a c a r a t t e r i s t i c a d i a v e r e l a p r e s s i o n e a l t a n e l l e a r t e r i e p o l m o n a r i - i l l u s t r a G h i o - O g n i m a l a t t i a h a l a s u a t e r a p i a s p e c i f i c a . C ' è q u i n d i i l d o p p i o r i s c h i o d i n o n f a r e d i a g n o s i d i m a l a t t i a r a r a o d i s b a g l i a r e e f o r m u l a r e l a d i a g n o s i d i m a l a t t i a r a r a d a v a n t i a p a t o l o g i e c o m u n i d e l c u o r e e d e l p o l m o n e . L a c o n s e g u e n z a - s o t t o l i n e a - è c h e q u e s t i m a l a t i r i c e v o n o f a r m a c i i n e f f i c a c i , m a e s t r e m a m e n t e c o s t o s i , c h e v a n n o a g r a v a r e s u l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . D u n q u e , c o m e i d e n t i f i c a r e l a m a l a t t i a ? " L a d i a g n o s i p r e v e d e u n a s e r i e d i a c c e r t a m e n t i c h e p o s s o n o e s s e r e s v o l t i s o l t a n t o i n c e n t r i e s p e r t i d i r i f e r i m e n t o - c h i a r i s c e l ' e s p e r t o - E ' i m p o r t a n t e s o s p e t t a r e q u e s t a m a l a t t i a s o p r a t t u t t o i n t u t t i i p a z i e n t i c h e r i f e r i s c o n o d i s p n e a o a f f a t i c a m e n t o . I l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e d e v e s e m p r e e s e g u i r e a l m e n o u n a r a d i o g r a f i a d e l t o r a c e e u n e l e t t r o c a r d i o g r a m m a n e i s o g g e t t i c h e p r e s e n t a n o q u e s t i s i n t o m i . S e i l s o s p e t t o s i r a f f o r z a - a g g i u n g e - p e r m a n e c o m e e s a m e d i a g n o s t i c o i n i z i a l e l ’ e c o c a r d i o g r a m m a . A q u e l p u n t o , s e i l s o s p e t t o è c o n f e r m a t o , i l p a z i e n t e d e v e e s s e r e i n v i a t o a l p i ù p r e s t o a l c e n t r o d i r i f e r i m e n t o , p e r c h é l a d i a g n o s i c o r r e t t a e l a g i u s t a i m p o s t a z i o n e t e r a p e u t i c a - c o n c l u d e - p o s s o n o e s s e r e e f f e t t u a t e s o l t a n t o i n q u e l t i p o d i c e n t r i " .