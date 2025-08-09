R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a p e r t u r a d e l l ’ I s t i t u t o p e n a l e m i n o r i l e d e l l ’ A q u i l a è i l m a n i f e s t o d i u n m i n i s t r o c h e c o n f o n d e i l c o d i c e p e n a l e c o n u n v o l a n t i n o e l e t t o r a l e . I l d e c r e t o C a i v a n o è l ’ e m b l e m a d i q u e s t a p r o p a g a n d a : p i ù c a r c e r e , p i ù i n t a s a m e n t o , p i ù r e c i d i v a ” . L o a f f e r m a F i l i p p o B l e n g i n o , s e g r e t a r i o d i R a d i c a l i i t a l i a n i . “ L a r e c i d i v a t r a i m i n o r i - a g g i u n g e - n o n s i a b b a t t e r i e m p i e n d o c e l l e , m a N o r d i o e q u e s t o G o v e r n o h a n n o s c e l t o l a v i a p i ù f a c i l e : p u n i r e p e r f a r s i a p p l a u d i r e , r i n c h i u d e r e p e r f a r e t i t o l i . L ’ u m a n i t à , l a p r e v e n z i o n e , i p e r c o r s i e d u c a t i v i s o n o s t a t i r e l e g a t i i n f o n d o a l l a l i s t a — a m m e s s o c h e s i a n o a n c o r a n e l l a l i s t a . Q u e s t o I p m è u n a v e t r i n a : m u r a n u o v e e t e l e c a m e r e , m a n e s s u n a r e a l e c a p a c i t à d i c a m b i a r e d e s t i n i . È l a c e l e b r a z i o n e d i u n o S t a t o c h e p r e f e r i s c e c h i u d e r e l e p o r t e i n v e c e d i a p r i r e p o s s i b i l i t à . N o r d i o o g g i s o r r i d e d a v a n t i a i f l a s h . M a l a v e r i t à è c h e d i e t r o q u e l l e s b a r r e s i a c c u m u l e r a n n o v i t e d e s t i n a t e a t o r n a r e i n c a r c e r e . È l a s u a f i r m a s u l l a f a b b r i c a d e l l a r e c i d i v a " .