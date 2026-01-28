R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L a l e t t e r a d e l m i n i s t r o N o r d i o a i p r e s i d e n t i d e l l e C a m e r e i n m e r i t o a p r e s u n t e v i o l a z i o n i d e l l e n o r m e s u l l e v i s i t e i n c a r c e r e d a p a r t e d e i n o s t r i p a r l a m e n t a r i R o b e r t o C a t a l d i e d E n r i c o C a p p e l l e t t i è d e l t u t t o i n a p p r o p r i a t a " . L o d i c o n o i c a p i g r u p p o M 5 s d i S e n a t o e C a m e r a S t e f a n o P a t u a n e l l i e R i c c a r d o R i c c i a r d i . " S e c o n d o i l m i n i s t r o i n o s t r i c o l l e g h i s a r e b b e r o r e i d i a v e r v i o l a t o d e l l e r e g o l e d u r a n t e l a v i s i t a n e l c a r c e r e d i V e r o n a , v i s i t a f a t t a p e r v e r i f i c a r e l e c o n d i z i o n i d e l l a s t r u t t u r a e q u e l l e d i M o n i c a B u s e t t o , c o n d a n n a t a a 1 2 a n n i p e r u n o m i c i d i o c h e , s e c o n d o g l i e l e m e n t i s c o p e r t i d a L e I e n e , p o t r e b b e n o n a v e r c o m m e s s o " , p r o s e g u o n o . " D e t t o c h e l a v i s i t a s i è s v o l t a r e g o l a r m e n t e : v i e n e d a c h i e d e r s i s e i l f a l l o d i r e a z i o n e d i N o r d i o a b b i a a c h e f a r e c o n q u e l l o c h e , a l t e m p o d e l l ’ i n d a g i n e , e r a i l s u o r u o l o d i p r o c u r a t o r e a g g i u n t o p r o p r i o p r e s s o l a p r o c u r a d i V e n e z i a . S e c o n d o L e I e n e q u e s t a v i c e n d a è u n p r o b a b i l e e r r o r e : v i e n e d a c h i e d e r s i s e i l m i n i s t r o v o g l i a n a s c o n d e r e e v e n t u a l i s u p e r f i c i a l i t à e i n c o m p e t e n z e p r o p r i o d a c h i p e n s a d i r i f o r m a r e l a g i u s t i z i a i t a l i a n a ? " , c o n c l u d o n o i c a p i g r u p p o M 5 S .