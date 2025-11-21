M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a t r a n s i z i o n e a m b i e n t a l e v i e n e v i s s u t a d a l l e i m p r e s e c o m e u n f r e n o " , l ' u t i l i z z o d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i p o t r e b b e e s s e r e u n a r i s o r s a " p e r n o n v e d e r e l a t r a n s i z i o n e a m b i e n t a l e c o m e u n c o s t o " . L o h a d e t t o o g g i i l p r e s i d e n t e d i C o n a i , I g n a z i o C a p u a n o , i n t e r v e n e n d o i n a p e r t u r a a l l ' e v e n t o " I l f u t u r o d e l l a s o s t e n i b i l i t à t r a s f i d e e m e r g e n t i e t r a n s i z i o n e c o m p e t i t i v a " , i n c o r s o a M i l a n o . L a t r a n s i z i o n e a m b i e n t a l e s i s o m m a " a l c o s t o d e l l ' e n e r g i a , a l l a d i s p o n i b i l i t à d i m a t e r i a l i c r i t i c i c h e n o n a b b i a m o - h a s o t t o l i n e a t o C a p u a n o - e c i m e t t o n o i n p o s i z i o n e d i d e b o l e z z a g e o p o l i t i c a " . " C i p r o p o n i a m o d i e s s e r e s o s t e n i b i l i , m a t a n t i n o n r i e s c o n o a f a r e c i ò " , p e r q u e s t o " u n s i s t e m a c h e u t i l i z z a m a t e r i e p r i m e s e c o n d e p e r m e t t e r e b b e d i r i d u r r e l e e m i s s i o n i d i c o 2 , i l c o n s u m o d i e n e r g i a e m e t t e r e b b e a d i s p o s i z i o n e m a t e r i a l i " .