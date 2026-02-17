R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C ' è u n a s i m i l i t u d i n e t r a l e p o r t i e r e e i l v a c c i n o : c o m e d u r a n t e l e p a r t i t e l e p o r t i e r e a l 9 0 % d e f i n i s c o n o i l r i s u l t a t o d e l l a p a r t i t a , i l v a c c i n o f e r m a i l v i r u s " H p v " e a i u t a a v i n c e r e l a p a r t i t a " . L o h a d e t t o F e d e r i c a C a p p e l l e t t i , p r e s i d e n t e d e l l a S e r i e A W o m e n , a l l ' e v e n t o o r g a n i z z a t o o g g i a R o m a p e r p r e s e n t a r e l a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e ' B l o c c a l ' H p v c o n l a v a c c i n a z i o n e ' , l a n c i a t a d a M s d I t a l i a c o n S e r i e A W o m e n e a p p r o v a t a d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . L ' i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e i n u n p r o g e t t o d i c o l l a b o r a z i o n e c h e v a o l t r e l ' a s p e t t o s p o r t i v o , p e r s e g u e n d o u n o b i e t t i v o d i s a l u t e p u b b l i c a e d a n d o v o c e a l l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e d e i t u m o r i H p v - c o r r e l a t i . " C o m e c a l c i o f e m m i n i l e d i v e r t i c e s p o s i a m o s e m p r e m e s s a g g i p o s i t i v i - s o t t o l i n e a C a p p e l l e t t i - P e r n o i v e i c o l a r e a t t r a v e r s o l o s p o r t e i l g i o c o d e l c a l c i o l ' i m p o r t a n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o u n v i r u s c h e c o l p i s c e i n m a n i e r a s i l e n z i o s a e c r e a a n c h e d a n n i s e r i r a p p r e s e n t a l a v o l o n t à f o r t e d i f a r c i s e n t i r e . N o t o r i a m e n t e " l ' H p v " è u n v i r u s c h e v i e n e c o l l e g a t o m o l t o a l g e n e r e f e m m i n i l e , q u i n d i è g i u s t o c h e " q u e s t o m e s s a g g i o " p a r t a d a n o i e a t t r a v e r s o n o i a r r i v i a n c h e a l l a p a r t e m a s c h i l e , p e r c h é c o l p i s c e a n c h e l o r o . S i a m o o n o r a t e e f e l i c i d i e s s e r e p o r t a t r i c i d i q u e s t o m e s s a g g i o " .