R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " Q u e s t a l e g i s l a t u r a h a s c e l t o d i r i m e t t e r e a l c e n t r o l a s a n i t à p u b b l i c a e d i v a l o r i z z a r e c h i , o g n i g i o r n o , t i e n e i n v i t a i l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . L o h a d i c h i a r a t o U g o C a p p e l l a c c i , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o o g g i a l l a c e r i m o n i a i n a u g u r a l e d e l 7 9 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i a a r t i ( S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ) , I C a r e 2 0 2 5 . " L a m a g g i o r a n z a e i l G o v e r n o , g r a z i e s o p r a t t u t o a l l a v o r o d e l m i n i s t r o S c h i l l a c i , s i n d a i p r i m i p r o v v e d i m e n t i d e l l a l e g i s l a t u r a h a n n o m e s s o a l c e n t r o l a v a l o r i z z a z i o n e d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i c o n i n c r e m e n t i d e l l e i n d e n n i t à e f o n d i p e r v a l o r i z z a r e i l p e r s o n a l e d i c o r s i a e d e i p r o n t o s o c c o r s o , a z i o n i c o n t r o l e a g g r e s s i o n i a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i ; t u t t i i n v e s t i m e n t i c o n f e r m a t i a n c h e n e l l ' u l t i m a l e g g e d i B i l a n c i o " , h a s o t t o l i n e a t o C a p p e l l a c c i . A l c e n t r o d e l l ' i n t e r v e n t o i l t e m a p i ù a t t e s o d a l l a p l a t e a , q u e l l o d e l l a r i f o r m a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à p r o f e s s i o n a l e s a n i t a r i a : " L a d e f i n i z i o n e ' s c u d o p e n a l e ' n o n è e s a t t a : n o n s i t r a t t a d i i m m u n i t à , m a d i u n a n o r m a d i e q u i l i b r i o c h e t u t e l a i l d i r i t t o d e l p a z i e n t e e r e s t i t u i s c e s e r e n i t à a l m e d i c o " , h a c h i a r i t o C a p p e l l a c c i . " C o s ì - h a r i m a r c a t o - s i r i d u c e l a m e d i c i n a d i f e n s i v a , c h e o g g i c o s t a a l P a e s e c i r c a 9 m i l i a r d i l ' a n n o t r a e s a m i i n u t i l i e c o n t e n z i o s i i n f o n d a t i . P r o t e g g e r e c h i c u r a n o n s i g n i f i c a i n d e b o l i r e i d i r i t t i d e l p a z i e n t e , m a p e r m e t t e r e c h e i l m e d i c o c u r i c o n c o s c i e n z a e n o n p e r p a u r a d e l t r i b u n a l e " .