R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a m a l a t t i a r e u m a t o l o g i c a è a d e s p r e s s i o n e c l i n i c a q u i n d i p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e è i n d i s p e n s a b i l e p r e s t a r e " a t t e n z i o n e a i p r i m i s i n t o m i e p r e c i s i o n e n e l l a l o r o i d e n t i f i c a z i o n e c o s ì d a p o t e r i n v i a r e i l p a z i e n t e q u a n t o p r i m a d a l r e u m a t o l o g o , i l q u a l e p o i d e c i d e r à q u a l i s o n o g l i e s a m i p i ù i m p o r t a n t i d a f a r e . L a p r e v e n z i o n e o l a d i a g n o s i p r e c o c e f a t t a a t t r a v e r s o i l s e m p l i c e e s a m e d e l s a n g u e h a d i v e r s e c r i t i c i t à : s e c o n d o m e , è i m p o r t a n t e r i p o r t a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l a c l i n i c a " . L o h a d e t t o R o b e r t o C a p o r a l i , p r e s i d e n t e e l e t t o S i r - S o c i e t à i t a l i a n a d i r e u m a t o l o g i a , p r o f e s s o r e d i R e u m a t o l o g i a p r e s s o l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o e d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o d i R e u m a t o l o g i a d e l l ’ A s s t G a e t a n o P i n i - C t o , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l C o n g r e s s o S i r 2 0 2 5 , p r e v i s t o d a l 2 6 a l 2 9 n o v e m b r e , a R i m i n i . " L a p r e v e n z i o n e d e l l e m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e - t e m a m o l t o i m p o r t a n t e p e r n o i e d i c u i , f i n o a q u a l c h e a n n o f a , n o n s i p a r l a v a - s i s u d d i v i d e i n d u e f i l o n i - i l l u s t r a C a p o r a l i - Q u e l l a p r i m a r i a s i f o n d a s u l m i g l i o r a m e n t o d e g l i s t i l i d i v i t a , c o m e l ' a t t e n z i o n e a l l ’ a l i m e n t a z i o n e , e d i a l c u n e s i t u a z i o n i a m b i e n t a l i , c o m e i l f u m o d i s i g a r e t t a , c h e v a e v i t a t o s o p r a t t u t t o s e s i h a f a m i l i a r i t à c o n q u e s t e p a t o l o g i e . E s i s t e p o i l a p r e v e n z i o n e a t t r a v e r s o i f a r m a c i : i m p o r t a n t i s t u d i d i m o s t r a n o c h e n e l l e f a s i p r e c o c i s s i m e d i m a l a t t i a , a n c o r a p r i m a c h e s i p a l e s i n o i s i n t o m i , è p o s s i b i l e i n t e r r o m p e r e i l d i s o r d i n e d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o e p r e v e n i r e l a m a l a t t i a c o n d e l l e t e r a p i e " . " T e n e r e s o t t o c o n t r o l l o l e m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e è p o s s i b i l e - a v v e r t e l ' e s p e r t o - s e f a c c i a m o u n a d i a g n o s i p r e c o c e e i n i z i a m o " t e m p e s t i v a m e n t e l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e i " f a r m a c i a t t i v i c h e a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e . U t i l i a q u e s t o s c o p o s o n o a n c h e i c o n t r o l l i r i p e t u t i e g l i e s a m i f a t t i f i n d a l p r i m o g i o r n o , c o s ì c o m e l a r a d i o g r a f i a e l ’ e c o g r a f i a a r t i c o l a r e . R i u s c i r e a c o n t r o l l a r e l a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a s i g n i f i c a c e r c a r e " d i p o r t a r e " i p a z i e n t i i n u n a s i t u a z i o n e d i r e m i s s i o n e - c o n c l u d e - c h e , t e n d e n z i a l m e n t e , p r e v i e n e a n c h e t u t t e l e c o m p l i c a n z e e x t r a a r t i c o l a r i " .