B o l o g n a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D u r a n t e l a 4 2 ª a s s e m b l e a A n c i , P a g o P a h a p r o m o s s o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o d e d i c a t o a l l o s t a t o d i d i g i t a l i z z a z i o n e d e i C o m u n i . F r a n c e s c o C a p i t a n a t a , h e a d o f P a l o c a l i , i m p r e s e e P s p d i P a g o P a , h a s p i e g a t o c o m e i l D i p a r t i m e n t o p e r l a T r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e a b b i a p r e s e n t a t o i d a t i s u l l ’ a d e s i o n e a i b a n d i P n r r e I f e l F o n d a z i o n e A n c i a b b i a p o r t a t o l a p r o s p e t t i v a o p e r a t i v a d e i t e r r i t o r i . “ D a q u e s t o c o n f r o n t o e m e r g e u n a b u s s o l a c h i a r a p e r i n d i v i d u a r e l e p r o s s i m e a r e e d i i n t e r v e n t o v e r s o l a c o n c l u s i o n e d e l l e m i s u r e p r e v i s t e d a l P n r r n e l 2 0 2 6 ” , h a a f f e r m a t o C a p i t a n a t a . H a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o c h e P a g o P a c o n t i n u e r à a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e i C o m u n i c o m p e t e n z e t e c n i c h e , b u o n e p r a t i c h e e s u p p o r t o o p e r a t i v o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a c c o m p a g n a r e g l i e n t i n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a d i g i t a l e .