R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a d e c i s i o n e d e l C o n s i g l i o d i S t a t o d i s o s p e n d e r e l ’ e f f i c a c i a d e l l a s e n t e n z a d e l T a r L a z i o s u l c a n n a b i d i o l o , c h e c o n f e r m a v a l a s c e l t a d e l g o v e r n o d i c o n s i d e r a r l o s o s t a n z a s t u p e f a c e n t e , r a p p r e s e n t a l ’ e n n e s i m o s c h i a f f o a l l a g u e r r a i d e o l o g i c a p o r t a t a a v a n t i d a l g o v e r n o . U n g o v e r n o c h e , i n v e c e d i o c c u p a r s i d e i p r o b l e m i r e a l i d e l P a e s e , c o n t i n u a o s t i n a t a m e n t e a c e r c a r e n e m i c i i m m a g i n a r i , c o s t r u e n d o a l l a r m i e c r o c i a t e p r o p a g a n d i s t i c h e s u l l a p e l l e d i m i g l i a i a d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i ” . C o s ì M a r c o F u r f a r o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . “ È s t a t o f i n a l m e n t e m e s s o n e r o s u b i a n c o c i ò c h e d e n u n c i a m o d a t e m p o : q u e s t a s c e l t a a v r e b b e p r o d o t t o d a n n i e n o r m i , s e n z a a l c u n a b a s e s c i e n t i f i c a s o l i d a , c o l p e n d o u n a f i l i e r a c h e g a r a n t i s c e l a v o r o , i n v e s t i m e n t i , i n n o v a z i o n e e r i c c h e z z a a l P a e s e . O r a i l g o v e r n o l a s m e t t a d i a c c a n i r s i e s i a s s u m a f i n a l m e n t e l a r e s p o n s a b i l i t à d i g a r a n t i r e c e r t e z z a d e l d i r i t t o , s t a b i l i t à n o r m a t i v a e t u t e l a d e l l ’ o c c u p a z i o n e . L a p o l i t i c a d o v r e b b e d i f e n d e r e i l a v o r a t o r i , n o n u s a r l i c o m e b e r s a g l i o d e l l e p r o p r i e f o l l i e i d e o l o g i c h e ” .