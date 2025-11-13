R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T r a t t a m e n t i r i v o l u z i o n a r i n e l c a m p o d e l l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a s t a n n o c a m b i a n d o l a v i t a d i m o l t i c a n i a f f e t t i d a i m p o r t a n t i e i n v a l i d a n t i p a t o l o g i e , f a v o r e n d o u n a m i g l i o r e q u a l i t à d i v i t a n e i p e t . L e p r i n c i p a l i a p p l i c a z i o n i r i g u a r d a n o l e p a t o l o g i e i n t r a - a r t i c o l a r i e q u e l l e o n c o l o g i c h e c h e c o l p i s c o n o i l c e r v e l l o d e i c a n i , a t t i r a n d o l ' i n t e r e s s e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e . " L e c e l l u l e s t a m i n a l i n a t u r a l m e n t e p r e s e n t i n e l n o s t r o o r g a n i s m o e d e p u t a t e a l l a r i p a r a z i o n e d e i t e s s u t i d a n n e g g i a t i v e n g o n o a t t r a t t e d a l t u m o r e , r i c o n o s c e n d o l o c o m e u n a l e s i o n e . I l t u m o r e , a d i f f e r e n z a d i a l t r e t e r a p i e , n o n o p p o n e r e s i s t e n z a a l l a l o r o p e n e t r a z i o n e . I n s e r e n d o a l l ' i n t e r n o d e l l e c e l l u l e u n f a r m a c o c h e m i o t e r a p i c o , è s t a t o p o s s i b i l e c o l p i r e d i r e t t a m e n t e l a m a s s a t u m o r a l e c o n u n e f f e t t o m i r a t o e p o t e n t e . I r i s u l t a t i s o n o p r o m e t t e n t i : n e i c a n i t r a t t a t i s i è o s s e r v a t a u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l v o l u m e d e l t u m o r e c e r e b r a l e , u n t r a g u a r d o c h e p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e u n a s v o l t a a n c h e p e r l a c u r a d e i t u m o r i c e r e b r a l i n e l l ' u o m o " . C o s ì O f f e r Z e i r a , d i r e t t o r e s a n i t a r i o d e l l ' o s p e d a l e v e t e r i n a r i o S a n M i c h e l e G r u p p o C a ' Z a m p a d i T a v a z z a n o c o n V i l l a v e s c o ( L o d i ) , s p i e g a l ' i n n o v a t i v o t r a t t a m e n t o c h e s t a s u s c i t a n d o g r a n d e i n t e r e s s e n e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a p e r l e s u e p o t e n z i a l i a p p l i c a z i o n i a n c h e n e l l a m e d i c i n a u m a n a , t a n t o d a e s s e r e s t a t o p r e s e n t a t o a l C o n g r e s s o m o n d i a l e d i n e u r o c h i r u r g i a c h e s i è s v o l t o a L o s A n g e l e s . " I n f u t u r o - a f f e r m a Z e i r a - q u e s t a t e c n i c a p o t r e b b e e s s e r e t e s t a t a a n c h e s u l l ' u o m o . S i t r a t t a d i u n p e r f e t t o e s e m p i o d i m e d i c i n a c o m p a r a t a , d o v e i l c a n e d i v e n t a m o d e l l o p e r l ' u o m o , a p r e n d o n u o v e s t r a d e t e r a p e u t i c h e i n o n c o l o g i a " . U n a s e c o n d a a p p l i c a z i o n e d e l l ' a v a n g u a r d i s t i c a t e r a p i a r i g e n e r a t i v a - r i f e r i s c e i l c e n t r o v e t e r i n a r i o i n u n a n o t a - r i g u a r d a l ' u s o d i c e l l u l e s t a m i n a l i e a l t r i e l e m e n t i d e r i v a t e d a t e s s u t o a d i p o s o m i c r o f r a m m e n t a t o n e i c a s i d i a r t r o s i , u n a p a t o l o g i a c r o n i c a e d e g e n e r a t i v a c h e c o l p i s c e l e a r t i c o l a z i o n i d i 1 c a n e s u 5 , c o m p r o m e t t e n d o n e i l b e n e s s e r e . " N e l c a s o d i p a t o l o g i e i n t r a - a r t i c o l a r i c o m e l ' a r t r o s i , c h e c a u s a n o d o l o r i c r o n i c i e r i d u c o n o d r a s t i c a m e n t e l a m o b i l i t à e l a v i t a l i t à d e g l i a n i m a l i , q u e s t a t e c n i c a r a p p r e s e n t a u n a v e r a r i v o l u z i o n e - c h i a r i s c e Z e i r a – A t t r a v e r s o u n a m i n i - l i p o s u z i o n e e s e g u i t a s u l f i a n c o d e l c a n e , p r e l e v i a m o t e s s u t o a d i p o s o c h e v i e n e p o i p r o c e s s a t o m e c c a n i c a m e n t e p e r o t t e n e r e u n c o m p o s t o r i c c o d i c e l l u l e s t a m i n a l i e a l t r i f a t t o r i . Q u e s t a v i e n e s u c c e s s i v a m e n t e i n i e t t a t a d i r e t t a m e n t e n e l l ' a r t i c o l a z i o n e m a l a t a " . I l t r a t t a m e n t o h a u n d o p p i o e f f e t t o : i m m u n o m o d u l a n t e , r i d u c e n d o l ' i n f i a m m a z i o n e e i l d o l o r e c r o n i c o , e r i g e n e r a t i v o , f a v o r e n d o i n p a r t e l a r i p a r a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e l e s e a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r t i c o l a z i o n e . A d i f f e r e n z a d i m o l t e t e r a p i e t r a d i z i o n a l i , i c u i e f f e t t i s v a n i s c o n o d o p o p o c h i g i o r n i o s e t t i m a n e - s i e v i d e n z i a - i b e n e f i c i d e l l ' i n i e z i o n e d i t e s s u t o a d i p o s o m i c r o f r a m m e n t a t o c o n t e n e n t e s t a m i n a l i p o s s o n o d u r a r e a n c h e 2 a n n i , c o n p o s s i b i l i t à d i r i p e t e r e i l t r a t t a m e n t o n e l t e m p o . L a p r o c e d u r a è m i n i m a m e n t e i n v a s i v a , b e n t o l l e r a t a d a g l i a n i m a l i e g i à a p p l i c a t a c o n s u c c e s s o a n c h e i n c a m p o u m a n o , i n p a r t i c o l a r e n e l l ’ o r t o p e d i a r i g e n e r a t i v a . " L ' o b i e t t i v o è c h i a r o : m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i c a n i a f f e t t i d a a r t r o s i . G r a z i e a l l a m e d i c i n a r i g e n e r a t i v a - c o n c l u d e Z e i r a - p o s s i a m o o g g i o f f r i r e u n a s o l u z i o n e c h e n o n s i l i m i t a a d a l l e v i a r e i l s i n t o m o , m a i n t e r v i e n e a l l a r a d i c e d e l p r o b l e m a " . C o n q u e s t e r i v o l u z i o n a r i e i n n o v a z i o n i , c o n c l u d e l a n o t a , l ' o s p e d a l e v e t e r i n a r i o S a n M i c h e l e d e l G r u p p o C a ' Z a m p a s i c o n f e r m a p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e p e r l e t e r a p i e a v a n z a t e i n a m b i t o v e t e r i n a r i o , p o r t a n d o l a m e d i c i n a r i g e n e r a t i v a d a l l a b o r a t o r i o a l l a q u o t i d i a n i t à d e g l i a n i m a l i d a c o m p a g n i a .