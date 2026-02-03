R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A s t e l l a s P h a r m a h a a n n u n c i a t o o g g i c h e l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a r i c o n o s c i u t o l a r i m b o r s a b i l i t à p e r e n f o r t u m a b v e d o t i n ( P a d c e v * ) i n a s s o c i a z i o n e a p e m b r o l i z u m a b ( K e y t r u d a * ) p e r i l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d i p a z i e n t i a d u l t i c o n c a n c r o u r o t e l i a l e n o n r e s e c a b i l e o m e t a s t a t i c o a n c h e i n I t a l i a . Q u e s t a è l a p r i m a t e r a p i a d i a s s o c i a z i o n e a p p r o v a t a i n I t a l i a a o f f r i r e u n ' a l t e r n a t i v a a l l a c h e m i o t e r a p i a c o n t e n e n t e p l a t i n o , l ’ a t t u a l e s t a n d a r d d i c u r a u t i l i z z a t o d a q u a s i 4 0 a n n i p e r i l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e l c a r c i n o m a u r o t e l i a l e a v a n z a t o . I l t u m o r e d e l l a v e s c i c a è i l q u a r t o t u m o r e p i ù d i f f u s o i n I t a l i a , c o n o l t r e 3 1 m i l a n u o v i c a s i d i a g n o s t i c a t i o g n i a n n o . I t a s s i d i s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i s o n o d e l l ’ 8 0 % n e g l i u o m i n i e d e l 7 8 % n e l l e d o n n e , c o n 8 . 3 0 0 d e c e s s i s t i m a t i a l l ’ a n n o ( D a t i A i o m - A i r t u m ' I n u m e r i d e l c a n c r o i n I t a l i a 2 0 2 5 ' ) . L a d i a g n o s i s p e s s o g i u n g e t r o p p o t a r d i e m o l t i p a z i e n t i , c i r c a i l 1 2 % , v e n g o n o d i a g n o s t i c a t i q u a n d o l a m a l a t t i a è i n f a s e a v a n z a t a o m e t a s t a t i c a , c o n e s i t i p a r t i c o l a r m e n t e s f a v o r e v o l i i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a ( f o n t e : N a t i o n a l C a n c e r I n s t i t u t e ) . I l c a r c i n o m a d e l l a v e s c i c a p u ò e s s e r e f a t a l e , s o p r a t t u t t o s e d i a g n o s t i c a t o i n f a s e a v a n z a t a , e p p u r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e i s e g n i e d e i s i n t o m i d i q u e s t a p a t o l o g i a è d r a m m a t i c a m e n t e a n c o r a b a s s a e m o l t e p e r s o n e t a r d a n o a r i v o l g e r s i a l m e d i c o c u r a n t e . P e s a n t e l ' i m p a t t o d e l l a n e o p l a s i a v e s c i c a l e , s o p r a t t u t t o n e l l a f o r m a a v a n z a t a / m e t a s t a t i c a , s u l l a v i t a d e l p a z i e n t e e d e l l a f a m i g l i a , c o n c o n s e g u e n z e s u l p i a n o f i s i c o , m e n t a l e , r e l a z i o n a l e e l a v o r a t i v o . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d a p a r t e d i A i f a è s t a t a s u p p o r t a t a d a i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o c l i n i c o d i f a s e 3 E V - 3 0 2 ( n o t o a n c h e c o m e K e y n o t e - A 3 9 ) , c h e h a v a l u t a t o l ’ e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d i e n f o r t u m a b v e d o t i n i n a s s o c i a z i o n e a p e m b r o l i z u m a b i n p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a u r o t e l i a l e l o c a l m e n t e a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o p r e c e d e n t e m e n t e n o n t r a t t a t o ( l a / m U C ) . L ' a s s o c i a z i o n e d e i d u e f a r m a c i h a d e t e r m i n a t o u n a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m e d i a n a d i 3 1 , 5 m e s i r i s p e t t o a 1 6 , 1 m e s i c o n l a c h e m i o t e r a p i a c o n t e n e n t e p l a t i n o , c o n u n h a z a r d r a t i o p a r i a 0 , 4 7 , i n d i c a t i v o d i u n a r i d u z i o n e d e l 5 3 % d e l r i s c h i o d i m o r t e . I n o l t r e , l ’ a s s o c i a z i o n e d i e n f o r t u m a b v e d o t i n p i ù p e m b r o l i z u m a b h a d e t e r m i n a t o u n a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e ( P f s ) m e d i a n a d i 1 2 , 5 m e s i r i s p e t t o a 6 , 3 m e s i c o n c h e m i o t e r a p i a , c o n u n h a z a r d r a t i o p a r i a 0 , 4 5 , i n d i c a t i v o d i u n a r i d u z i o n e d e l 5 5 % d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o m o r t e . " Q u e s t a o p z i o n e t e r a p e u t i c a r a p p r e s e n t a u n a g r a n d e n o v i t à p e r c h é h a l a p o s s i b i l i t à d i c a m b i a r e l a s t o r i a c l i n i c a d i q u e s t i p a z i e n t i – d i c h i a r a R o b e r t o I a c o v e l l i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o O n c o l o g i a m e d i c a , D i p a r t i m e n t o M e d i c i n a e C h i r u r g i a T r a s l a z i o n a l e , U n i v e r s i t à C a t t o l i c a S a c r o C u o r e – F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o U n i v e r s i t a r i o A . G e m e l l i I r c c s , R o m a – U n a v e r a r i v o l u z i o n e r i s p e t t o a l l o s t a n d a r d d i t r a t t a m e n t o b a s a t o s u l l a s o l a c h e m i o t e r a p i a . E n f o r t u m a b v e d o t i n è u n a n t i c o r p o f a r m a c o - c o n i u g a t o c h e v e i c o l a u n c h e m i o t e r a p i c o a l l ' i n t e r n o d e l l e c e l l u l e t u m o r a l i , a p a r t i r e d a l l e g a m e t r a l ’ a n t i c o r p o f a r m a c o - c o n i u g a t o e l a N e c t i n a - 4 , u n a p r o t e i n a d i a d e s i o n e u b i q u i t a r i a e p a r t i c o l a r m e n t e e s p r e s s a s u l l e c e l l u l e d i m o l t i t u m o r i , i n c l u s o i l t u m o r e u r o t e l i a l e . P e m b r o l i z u m a b , i n v e c e , ‘ r i s v e g l i a ’ l a c a p a c i t à d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o d i r i c o n o s c e r e l a c e l l u l a t u m o r a l e . I n s i e m e , q u e s t i f a r m a c i a g i s c o n o s u d u e f r o n t i d i v e r s i e i n m o d o s i n e r g i c o c o n l ’ o b i e t t i v o d i d i s t r u g g e r e l e c e l l u l e t u m o r a l i . S i t r a t t a d i u n e n o r m e p a s s o a v a n t i p e r u n a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a d e l l a v e s c i c a n o n r e s e c a b i l e o m e t a s t a t i c o c a r a t t e r i z z a t a d a i m p o r t a n t i b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i " . I r i s u l t a t i d i s i c u r e z z a n e l l o s t u d i o E V - 3 0 2 s o n o s o v r a p p o n i b i l i a q u e l l i p r e c e d e n t e m e n t e r i p o r t a t i p e r q u e s t a a s s o c i a z i o n e n e l l o s t u d i o E V - 1 0 3 i n p a z i e n t i c o n l a / m U C n o n e l e g g i b i l i a l c i s p l a t i n o . G l i e v e n t i a v v e r s i d i g r a d o 3 o s u p e r i o r e p i ù c o m u n i ( ≥ 3 % ) c o r r e l a t i a l t r a t t a m e n t o c o n e n f o r t u m a b v e d o t i n i n a s s o c i a z i o n e c o n p e m b r o l i z u m a b s o n o s t a t i : r a s h m a c u l o - p a p u l a r e , i p e r g l i c e m i a , n e u t r o p e n i a , n e u r o p a t i a s e n s o r i a l e p e r i f e r i c a , d i a r r e a e a n e m i a . N o n s o n o s t a t i i d e n t i f i c a t i n u o v i s e g n a l i d i s i c u r e z z a . D u r a n t e l o s t u d i o E V - 3 0 2 , c i r c a i l 3 0 % d e i p a z i e n t i h a c o m p l e t a t o i l t r a t t a m e n t o c h e m i o t e r a p i c o e s u c c e s s i v a m e n t e h a r i c e v u t o u n a t e r a p i a d i m a n t e n i m e n t o c o n a v e l u m a b , u n i n i b i t o r e d i P D - L 1 , r i s p e c c h i a n d o l ’ a t t u a l e p r a t i c a c l i n i c a . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o E V - 3 0 2 s o n o s t a t i p u b b l i c a t i i n t e g r a l m e n t e s u l N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e . " I d a t i c o n u n f o l l o w - u p p i ù l u n g o p r e s e n t a t i l a s c o r s a e s t a t e , c o n f e r m a n o c h e i p a z i e n t i c o n t i n u a n o a b e n e f i c i a r e d e l t r a t t a m e n t o c o n e n f o r t u m a b v e d o t i n p i ù p e m b r o l i z u m a b – s o t t o l i n e a P a t r i z i a G i a n n a t e m p o , o n c o l o g o m e d i c o U s d i O n c o l o g i a G e n i t o - U r i n a r i a , F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i , M i l a n o – O l t r e i l 7 4 % d e i p a z i e n t i c h e h a a v u t o u n b e n e f i c i o c o n r i s p o s t a c o m p l e t a c o n t i n u a a e s s e r e i n r i s p o s t a a n c h e a 2 4 m e s i . E l e e v i d e n z e d i m o s t r a n o c h e , i n c o l o r o c h e a l l ’ i n i z i o h a n n o u n a r i s p o s t a c o m p l e t a d e l l a m a l a t t i a a l t r a t t a m e n t o , l a p r o g r e s s i o n e t e n d e a m a n i f e s t a r s i d o p o i n t e r v a l l i d i t e m p o l u n g h i . L e l i n e e g u i d a i n t e r n a z i o n a l i , c o m e E s m o e d E a u , s u l l a b a s e d e i d a t i s c i e n t i f i c i p u b b l i c a t i , h a n n o i m m e d i a t a m e n t e p o s i z i o n a t o l ’ a s s o c i a z i o n e e n f o r t u m a b v e d o t i n p i ù p e m b r o l i z u m a b c o m e p r i m a s c e l t a n e l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e l c a r c i n o m a u r o t e l i a l e l o c a l m e n t e a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o " . E n f o r t u m a b v e d o t i n i n a s s o c i a z i o n e a p e m b r o l i z u m a b è s t a t o a p p r o v a t o i n E u , n e g l i S t a t i U n i t i , i n E u r o p a , i n C a n a d a , i n A u s t r a l i a e i n n u m e r o s i P a e s i d e l l ’ A s i a . " Q u e s t o a n n u n c i o c o n f e r m a l ’ i m p e g n o d i A s t e l l a s n e l l ’ a r e a d e l l ’ o n c o l o g i a – d i c h i a r a F u l v i o B e r a r d o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o A s t e l l a s P h a r m a S . p . A . – L a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a , c h e p r e v e d e l ’ a s s o c i a z i o n e d i e n f o r t u m a b v e d o t i n e p e m b r o l i z u m a b , o f f r e u n ' a l t e r n a t i v a a l l a c h e m i o t e r a p i a a b a s e d i p l a t i n o , r i s p o n d e n d o a u n i m p o r t a n t e b i s o g n o c l i n i c o a n c o r a i n s o d d i s f a t t o . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c o n t i n u a r e a c o n t r i b u i r e a l m i g l i o r a m e n t o d e g l i e s i t i c l i n i c i , p r o l u n g a r e l a s o p r a v v i v e n z a e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , o f f r e n d o u n a p r o s p e t t i v a c o n c r e t a d i s p e r a n z a a l l e p e r s o n e c o l p i t e d a c a r c i n o m a u r o t e l i a l e e a l l e l o r o f a m i g l i e " .