B e r l i n o , 1 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c a n c r o a l s e n o t r i p l o n e g a t i v o s i c o n f e r m a u n a n e o p l a s i a m o l t o a g g r e s s i v a . T u t t a v i a , q u e s t o t i p o d i t u m o r e f a m e n o p a u r a r i s p e t t o a l p a s s a t o p e r c h é p u ò e s s e r e c o l p i t o d a i m m u n o t e r a p i a , a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i f a r m a c o c o n i u g a t i e i P a r p i n i b i t o r i . O b i e t t i v o d i r i c e r c a t o r i e c l i n i c i i n f a t t i è s e m p r e l o s t e s s o : m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a d e l l e p a z i e n t i . E g r a z i e a l l a r i c e r c a , n u o v i r i s u l t a t i p o s i t i v i a r r i v a n o p e r i l t r a t t a m e n t o d i q u e s t a n e o p l a s i a t r a l e p i ù d i f f i c i l i d a t r a t t a r e , c h e i n I t a l i a c o l p i s c e c i r c a 8 m i l a d o n n e l ' a n n o , p a r i a l 1 5 % d e i 5 5 m i l a c a s i d i t u m o r i m a m m a r i c h e s i r e g i s t r a n o a n n u a l m e n t e n e l n o s t r o P a e s e . L ' a n t i c o r p o f a r m a c o - c o n i u g a t o d a t o p o t a m a b d e r u x t e c a n q , n u o v a c l a s s e d i f a r m a c i c h e v e i c o l a l a c h e m i o t e r a p i a d i r e t t a m e n t e a l l ' i n t e r n o d e l l e c e l l u l e c a n c e r o s e , h a i n f a t t i d i m o s t r a t o u n m i g l i o r a m e n t o r i l e v a n t e d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a p e r q u e s t e p a z i e n t i r i s p e t t o a l l a c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d . E ’ q u a n t o e m e r g e d a i d a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 T r o p i o n - B r e a s t 0 2 , s u 6 4 4 p a z i e n t i , p r e s e n t a t i a l c o n g r e s s o a n n u a l e d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) a B e r l i n o . S i t r a t t a d i p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o t r i p l o n e g a t i v o ( T n b c ) l o c a l m e n t e r e c i d i v a n t e , i n o p e r a b i l e o m e t a s t a t i c o p e r i q u a l i l ' i m m u n o t e r a p i a n o n e r a i n d i c a t a , n o n p r e c e d e n t e m e n t e t r a t t a t e ( o v v e r o i n p r i m a l i n e a ) . I l n u o v o a n t i c o r p o c o n i u g a t o h a d i m o s t r a t o a n c h e u n a r i d u z i o n e d e l 4 3 % d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o d i m o r t e r i s p e t t o a l l a c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d . " L ' a n t i c o r p o c o n i u g a t o h a d i m o s t r a t o u n p r o l u n g a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a , c o n u n m i g l i o r a m e n t o d i 5 m e s i i n m e d i a r i s p e t t o a l l a c h e m i o t e r a p i a , e h a q u a s i r a d d o p p i a t o i l t e m p o l i b e r o d a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a - s p i e g a G i a m p a o l o B i a n c h i n i , r e s p o n s a b i l e d e l G r u p p o m a m m e l l a d e l l ' I r c s s O s p e d a l e S a n R a f f a e l e , U n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o - . Q u e s t i i m p o r t a n t i s s i m i r i s u l t a t i , o t t e n u t i n e l l e p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o t r i p l o n e g a t i v o i n p r i m a l i n e a n o n c a n d i d a b i l i a l l ' i m m u n o t e r a p i a , s o n o a n c o r a p i ù r i l e v a n t i i n q u a n t o q u e s t o è l ' u n i c o s t u d i o c h e a d o g g i h a i n c l u s o p a z i e n t i c o n r e c i d i v a p r e c o c e d i m a l a t t i a , c o n d i z i o n e p u r t r o p p o f r e q u e n t e e c a r a t t e r i z z a t a d a a g g r e s s i v i t à e r e s i s t e n z a a i f a r m a c i c o n v e n z i o n a l i , e p e r l a q u a l e a d o g g i n o n a v e v a m o v a l i d e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e " . " I l t u m o r e a l s e n o t r i p l o n e g a t i v o , i n c u i r i e n t r a n o i l 1 5 % d e l l e d i a g n o s i d i c a r c i n o m a m a m m a r i o , n o n p r e s e n t a i r e c e t t o r i d e g l i e s t r o g e n i , d e l p r o g e s t e r o n e e d e l l a p r o t e i n a H e r 2 – a f f e r m a G i u s e p p e C u r i g l i a n o , p r e s i d e n t e e l e t t o E s m o ( S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , p r o f e s s o r e d i O n c o l o g i a M e d i c a a l l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o e d i r e t t o r e D i v i s i o n e S v i l u p p o d i N u o v i F a r m a c i p e r T e r a p i e I n n o v a t i v e a l l o I e o d i M i l a n o - . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e n o n r i s p o n d e a l l a t e r a p i a o r m o n a l e e a i f a r m a c i c h e h a n n o c o m e b e r s a g l i o H e r 2 . È l a f o r m a p i ù a g g r e s s i v a , i n c u i i l r i s c h i o d i r i c a d u t a a d i s t a n z a a u m e n t a r a p i d a m e n t e a p a r t i r e d a l l a d i a g n o s i . I n o l t r e , c o l p i s c e s p e s s o d o n n e g i o v a n i , a l d i s o t t o d e i 5 0 a n n i , c h e s i t r o v a n o n e l p i e n o d e l l a l o r o v i t a f a m i l i a r e e p r o f e s s i o n a l e , c o m e m a d r i , m o g l i e l a v o r a t i c i , c o n s i g n i f i c a t i v i i m p a t t i p s i c o l o g i c i e s o c i a l i . D a q u i l a n e c e s s i t à d i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e c h e p o s s a n o o f f r i r e u n m i g l i o r a m e n t o d e l l e a t t u a l i o p z i o n i e p r e s e r v i n o l a q u a l i t à d e l l a l o r o v i t a . I r i s u l t a t i d i q u e s t o s t u d i o c o n f e r m a n o c h e d a t o p o t a m a b d e r u x t e c a n è s u p e r i o r e a l l a c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d e d o f f r e n u o v e o p z i o n i d i c u r a a i p a z i e n t i c o n t u m o r e m a m m a r i o t r i p l o n e g a t i v o ” . “ I p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o t r i p l o n e g a t i v o p r e s e n t a n o u n a d e l l e p r o g n o s i p e g g i o r i d i t u t t i i s o t t o t i p i d i t u m o r e a l s e n o , e p e r c o l o r o c h e n o n s o n o c a n d i d a b i l i a l l ’ i m m u n o t e r a p i a , l a c h e m i o t e r a p i a è s t a t a a l u n g o i l t r a t t a m e n t o s t a n d a r d - d i c h i a r a K e n T a k e s h i t a , M D , G l o b a l H e a d , R & D , D a i i c h i S a n k y o - I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o T r o p i o n - B r e a s t 0 2 m o s t r a n o c h e d a t o p o t a m a b d e r u x t e c a n h a i l p o t e n z i a l e p e r s o s t i t u i r e l a c h e m i o t e r a p i a t r a d i z i o n a l e i n q u e s t o s e t t i n g e d i m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a s o p r a v v i v e n z a d e i p a z i e n t i " . " P e r l a p r i m a v o l t a i p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o t r i p l o n e g a t i v o p o s s o n o b e n e f i c i a r e d i u n ’ a l t e r n a t i v a a l l a c h e m i o t e r a p i a n e l s e t t i n g d i p r i m a l i n e a c h e p e r m e t t e d i r i t a r d a r e l a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a e d i p r o l u n g a r e l a v i t a - s o s t i e n e S u s a n G a l b r a i t h , M B B C h i r , P h D , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t , O n c o l o g y H e m a t o l o g y R & D , A s t r a Z e n e c a - O s s e r v a r e u n m i g l i o r a m e n t o c o s ì i m p o r t a n t e p e r i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n d a t o p o t a m a b d e r u x t e c a n i n m o n o t e r a p i a i n p r i m a l i n e a n e l s e t t i n g m e t a s t a t i c o c i r e n d e f i d u c i o s i n e l s u o p o t e n z i a l e i n c o m b i n a z i o n e c o n d u r v a l u m a b , e n e l s e t t i n g i n i z i a l e , p o t e n z i a l m e n t e c u r a t i v o i n c u i s o n o i n c o r s o a l t r i s t u d i " .