R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " R i c e v e r e o g g i u n a d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o r e s t a u n m o m e n t o m o l t o d i f f i c i l e . È i m p o r t a n t e e s s e r n e c o n s a p e v o l i , a n c h e s e n e g l i u l t i m i a n n i m o l t e c o s e s o n o c a m b i a t e . L e p r i m e r e a z i o n i s o n o s p e s s o p a u r a e g r a n d e i n c e r t e z z a : n e s s u n o s i a s p e t t a u n a n o t i z i a d e l g e n e r e . S u b i t o d o p o , p e r m o l t e d o n n e c h e r i e s c o n o a r e a g i r e , a r r i v a l a n e c e s s i t à d i r i o r g a n i z z a r e l a p r o p r i a v i t a , p e r c h é q u e s t a m a l a t t i a r i c h i e d e t e m p o , e n e r g i e e u n p e r c o r s o d i c u r a c o m p l e s s o . O g g i e s i s t o n o p e r ò m o l t e o p p o r t u n i t à p e r m i g l i o r a r e l a p r e s a i n c a r i c o d e l l e p a z i e n t i . C o m e E u r o p a D o n n a c i o c c u p i a m o d i t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o d a m o l t i a n n i e v e d i a m o s i a l e d i f f i c o l t à s i a l e r i c h i e s t e s e m p r e p i ù f o r t i d i s u p e r a r e l e b a r r i e r e a n c o r a p r e s e n t i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e R o s a n n a D ' A n t o n a , p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a , c h e p a r t e c i p a a t t i v a m e n t e a l l ' i n i z i a t i v a E c H o - M . " U n a d e l l e n o s t r e p r i o r i t à - s p i e g a D ' A n t o n a - r i g u a r d a l e B r e a s t U n i t , i c e n t r i s p e c i a l i z z a t i n e l l a c u r a d e l t u m o r e a l s e n o . C h i e d i a m o c h e a b b i a n o p e r c o r s i d e d i c a t i e t e m p i d i a t t e s a r i d o t t i p e r l e p a z i e n t i c o n t u m o r e m e t a s t a t i c o , p e r c h é u n ’ a t t e s a d i u n o , d u e o t r e m e s i p u ò r a p p r e s e n t a r e u n p r o b l e m a s e r i o . S e r v o n o q u i n d i p e r c o r s i p r i o r i t a r i , a c c e s s o a f a r m a c i i n n o v a t i v i e u n ’ o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a r e a l m e n t e c e n t r a t a s u l l a p a z i e n t e . U n p u n t o c r u c i a l e è q u a n t o i n d i c a t o d a l r e g o l a m e n t o E u s o m a ( E u r o p e a n S o c i e t y o f B r e a s t C a n c e r S p e c i a l i s t s ) d e l 2 0 2 0 , c h e d e f i n i s c e i c r i t e r i p e r l a c e r t i f i c a z i o n e d e l l e B r e a s t U n i t . T r a q u e s t i , l ’ o b b l i g o p e r l ’ o s p e d a l e d i t r a t t a r e o g n i a n n o a l m e n o 5 9 c a s i d i t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e , q u a n d o i l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e d i s c u t e i l c a s o d i u n a p a z i e n t e , d e v e i n c l u d e r e a n c h e u n o s p e c i a l i s t a d e l l ’ o r g a n o c o l p i t o d a l l a m e t a s t a s i . U n a s c e l t a f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o c o m p l e t a e c o m p e t e n t e " . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a r i c e r c a c l i n i c a , " l a p r i m a c o s a c h e u n a p a z i e n t e d e v e s a p e r e è q u a l i s t u d i s o n o a t t i v i , d o v e s i s v o l g o n o e c h e t i p o d i i m p e g n o r i c h i e d o n o . U n a n o s t r a i n d a g i n e - r i c o r d a D ' A n t o n a - h a m o s t r a t o c h e l a c o m u n i c a z i o n e t r a m e d i c o e p a z i e n t e n o n è s e m p r e o t t i m a l e — n o n p e r m a n c a n z a d i v o l o n t à , m a s p e s s o p e r m a n c a n z a d i t e m p o . P e r q u e s t o r i c o r d i a m o c o n t i n u a m e n t e a i m e d i c i q u a n t o s i a i m p o r t a n t e n o n s o l o l a q u a n t i t à , m a l a q u a l i t à d e l t e m p o d e d i c a t o a l l e s p i e g a z i o n i . Q u a n d o u n a p a z i e n t e c o n o s c e b e n e i l s u o p e r c o r s o , c o m p r e s e l e o p p o r t u n i t à d i p a r t e c i p a r e a u n t r i a l c l i n i c o , p a r t e c i p a i n m o d o p i ù c o n s a p e v o l e e s e r e n o . C o n d i v i d e r e i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a c o n c h i v i h a p r e s o p a r t e è u n a l t r o e l e m e n t o e s s e n z i a l e " . I l n o s t r o S i s t e m a s a n i t a r i o " è c o m p l e s s i v a m e n t e d i o t t i m o l i v e l l o , m a n o n è u n i f o r m e : i n r e a l t à è c o m p o s t o d a 2 1 s i s t e m i r e g i o n a l i d i v e r s i . L e d i f f e r e n z e r i g u a r d a n o l ’ o r g a n i z z a z i o n e , i f o n d i d i s p o n i b i l i e l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e B r e a s t U n i t . P e r q u e s t o i l t e m a d e l l a r e g i o n a l i z z a z i o n e è c o s ì r i l e v a n t e . N o i c e r c h i a m o d i r i d u r r e q u e s t e d i s p a r i t à a t t r a v e r s o u n ’ i n f o r m a z i o n e c a p i l l a r e , g r a z i e a l l a n o s t r a r e t e d i c i r c a 2 0 0 a s s o c i a z i o n i s u l t e r r i t o r i o . A l c u n e o p e r a n o d i r e t t a m e n t e d e n t r o l e B r e a s t U n i t e r a p p r e s e n t a n o u n p o n t e p r e z i o s o t r a l e p a z i e n t i , l e s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e e l e o p p o r t u n i t à d i c u r a o f f e r t e d a c i a s c u n a r e g i o n e " c o n c l u d e .