R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' a p p r o v a z i o n e a n c h e d a p a r t e d e l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) d i n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e p e r i l c a n c r o a l s e n o m e t a s t a t i c o e i n s t a d i o a v a n z a t o " è i m p o r t a n t e p e r l e m i g l i a i a d i d o n n e c h e a t t e n d o n o q u e s t o t i p o d i s o l u z i o n e , m a è a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e c h e i n u o v i f a r m a c i t r o v i n o s u b i t o a p p l i c a z i o n e p e r c h é q u a l c h e m e s e d i r i t a r d o p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a s u q u e s t e p a z i e n t i " . L o h a d e t t o R o s a n n a D ' A n t o n a , p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o d a A s t r a Z e n e c a p e r m e t t e r e i n l u c e l e p r o s p e t t i v e o f f e r t e d a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e p e r i l c a r c i n o m a m a m m a r i o a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o . D ' A n t o n a s i s o f f e r m a s u q u a n t o l e d o n n e c o n c a n c r o a l s e n o o g g i s i a n o p i ù p r e p a r a t e r i s p e t t o a l p a s s a t o , a n c h e g r a z i e a l s u p p o r t o d e l m e d i c o d i f a m i g l i a e d i r e a l t à c o m e q u e l l a d a l e i p r e s i e d u t a c h e " r a p p r e s e n t a c i r c a 2 0 0 a s s o c i a z i o n i s u l t e r r i t o r i o , s e m p r e a d i s p o s i z i o n e " . A l c u n e d e l l e v o l o n t a r i e d i E u r o p a D o n n a , s o t t o l i n e a , " l a v o r a n o n e l l e B r e a s t U n i t d o p o u n ' o p p o r t u n a f o r m a z i o n e e s t e s a a n c h e a l l e n u o v e l i n e e t e r a p e u t i c h e , i n m o d o c h e p o s s a n o t r a s f e r i r e l e o p p o r t u n i t à d i s p o n i b i l i a l l e p a z i e n t i a s s o c i a t e s u l t e r r i t o r i o " .