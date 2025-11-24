R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A c c a n t o a l l a n o s t r a m i s s i o n e d i p o r t a r e i n n o v a z i o n e d o v e f i n o r a n o n e s i s t e v a n o s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e o o p p o r t u n i t à d i p r e v e n z i o n e , s e n t i a m o f o r t e l a r e s p o n s a b i l i t à d i d i f f o n d e r e c o n o s c e n z a s u t e m i d i g r a n d e i m p a t t o p e r l a s a l u t e . L o f a c c i a m o e s p l o r a n d o c a n a l i e l i n g u a g g i d i v e r s i , d a l l a c o m u n i c a z i o n e i s t i t u z i o n a l e a i s o c i a l m e d i a , d a i p r o g r a m m i e d u c a t i v i a l l e p a r t n e r s h i p c o n s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , c o n v i n t i c h e s o l o c o s ì s i p o s s a r a g g i u n g e r e u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù a m p i o " . A t t r a v e r s o i l r a c c o n t o a u t e n t i c o e d e m o z i o n a n t e , " m e t t e n d o a l c e n t r o l e p e r s o n e e l e l o r o e s i g e n z e " , è p o s s i b i l e p r o m u o v e r e " c o n s a p e v o l e z z a , f a v o r i r e d i a g n o s i p i ù t e m p e s t i v e e s o s t e n e r e p e r c o r s i d i c u r a p i ù e f f i c a c i " . L o h a d e t t o N i c o l e t t a L u p p i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i M s d I t a l i a , c o m m e n t a n d o i l l a n c i o d e l d o c u f i l m ' I l b a g a g l i o ' , p r o m o s s o d a l l ' a z i e n d a i n s i e m e a l l e a s s o c i a z i o n i A n d o s o n l u s n a z i o n a l e , E u r o p a d o n n a I t a l i a , F o n d a z i o n e I n c o n t r a d o n n a , K o m e n I t a l i a e S a l u t e d o n n a O d v . I l d o c u f i l m n o n r a c c o n t a l ' e s p e r i e n z a i n m o d o i n d i r e t t o , m a d à v o c e a l l a p r o t a g o n i s t a , M a r t i n a , c h e r i p e r c o r r e i n p r i m a p e r s o n a i l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i e i l s u o p e r c o r s o d i c u r a . E ' l e i a t r a s m e t t e r e a l l o s p e t t a t o r e l e e m o z i o n i p i ù p r o f o n d e c h e s e g u o n o u n a d i a g n o s i d i c a n c r o , d i v e r s a p e r o g n i d o n n a , e a f f r o n t a t a i n m o d o u n i c o d a c h i l a r i c e v e . " M s d r a f f o r z a l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i s t i t u z i o n i , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e t e r r i t o r i o , p e r t r a s f o r m a r e l ' i n f o r m a z i o n e d i q u a l i t à i n a z i o n i c o n c r e t e a b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i - a g g i u n g e L u p p i - C r e d i a m o n e l p o t e r e d e l l e s t o r i e . I l c i n e m a , c o n i l s u o l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e e d e m o t i v o , è u n o s t r u m e n t o p o t e n t e p e r s e n s i b i l i z z a r e e p r o m u o v e r e c o m p o r t a m e n t i d i p r e v e n z i o n e e c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e " .