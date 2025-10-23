R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " U n a p a z i e n t e c h e h a a v u t o u n t u m o r e a l s e n o l o c a l i z z a t o v i e n e v a l u t a t a d a u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e f a t t o d i p r o f e s s i o n i s t i c o n d i v e r s e s p e c i a l i z z a z i o n i , c o m e l ' o n c o l o g o , i l c h i r u r g o , i l r a d i o l o g o e i l r a d i o t e r a p i s t a . S i d e v e e s a m i n a r e a n c h e i l s u o r i s c h i o d i r i c a d u t a , o s s i a l a p r o b a b i l i t à c h e q u e l t u m o r e , a t t u a l m e n t e c u r a b i l e , p o s s a e v e n t u a l m e n t e r i p r e s e n t a r s i i n f u t u r o , s i a c o n u n a r e c i d i v a l o c a l e , q u i n d i a l i v e l l o d e l l a m a m m e l l a r e s i d u a o c o n t r o l a t e r a l e , c h e a d i s t a n z a . S i d e v e c a p i r e s e c ' è l a p r o b a b i l i t à c h e s i p o s s a n o s v i l u p p a r e m e t a s t a s i i n a l t r i o r g a n i . S t a b i l i r e q u a l è i l r i s c h i o d i r e c i d i v a è m o l t o i m p o r t a n t e p e r c h é c o n d i z i o n a l e t e r a p i e c h e i n t r a p r e n d i a m o p e r l a p a z i e n t e " . C o s ì N i c l a L a V e r d e , d i r e t t r i c e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a d i O n c o l o g i a a l l ' o s p e d a l e S a c c o d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n c o n t r o ' A v r ò c u r a d i m e . U n a v i t a n u o v a d o p o u n t u m o r e a l s e n o ' d i D o n n a M o d e r n a , r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i N o v a r t i s , i n o c c a s i o n e d e l l ' O t t o b r e r o s a , m e s e d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o . I n o n c o l o g i a , p e r t e r a p i e a d i u v a n t i " s i i n t e n d o n o i t r a t t a m e n t i m e d i c i c h e s i e f f e t t u a n o d o p o u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , c o n l ' o b i e t t i v o d i r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a - c h i a r i s c e L a V e r d e - I l t u m o r e a l s e n o n a s c e n e l l a m a m m e l l a , m a p r e c o c e m e n t e l e c e l l u l e t u m o r a l i p o s s o n o s p o s t a r s i d a l l a s e d e i n c u i s o n o n a t e e , l u n g o i l t o r r e n t e s a n g u i g n o e a t t r a v e r s o i v a s i l i n f a t i c i , a r r i v a r e a d a l t r i o r g a n i : n e l l ' o s s o , n e l c e r v e l l o o n e l f e g a t o . P e r e v i t a r e c h e l e c e l l u l e t u m o r a l i p o s s a n o a t t a c c a r e u n a l t r o o r g a n o , d o p o l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o a g g i u n g i a m o l e t e r a p i e a d i u v a n t i , c h e c o m p r e n d o n o c h e m i o t e r a p i a , o r m o n o t e r a p i a e t e r a p i e b i o l o g i c h e . T u t t i q u e s t i s t r u m e n t i , c h e c o l l a b o r a n o i n s i e m e a l l a c h i r u r g i a , v e n g o n o u t i l i z z a t i i n m o d o m o l t o a t t i v o e d e f f i c a c e . S e o g g i p o s s i a m o d i r e c h e l ' 8 5 % d e l l e d o n n e c o n t u m o r e m a m m a r i o g u a r i s c e - s o t t o l i n e a l ' o n c o l o g a - è p r o p r i o g r a z i e a l l ' i n s i e m e d i q u e s t i t r a t t a m e n t i c h e u t i l i z z i a m o " .