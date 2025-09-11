R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n P i e m o n t e s o l o i l 5 3 % d e l l e d o n n e a d e r i s c e a l p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g p r e v i s t o p e r i l c a r c i n o m a m a m m a r i o : t r a i 4 5 e 7 5 a n n i l a m e t à d e l l e c i t t a d i n e n o n s v o l g e r e g o l a r m e n t e l a m a m m o g r a f i a p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l t u m o r e p i ù f r e q u e n t e n e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a . N o t i z i e n o n c o n f o r t a n t i a r r i v a n o a n c h e d a i d a t i s u g l i s t i l i d i v i t a , i n p a r t i c o l a r e r i g u a r d o a l f u m o . N e l l a r e g i o n e i l 2 4 % d e l l a p o p o l a z i o n e è t a b a g i s t a e i l 2 1 % è r a p p r e s e n t a t o d a e x f u m a t o r i . P e r i n c e n t i v a r e l a p r e v e n z i o n e s i a p r i m a r i a c h e s e c o n d a r i a d e i t u m o r i , A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a ) , F o n d a z i o n e A i o m e S i r m ( S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ) p a r t e c i p a n o a l l a 1 5 e s i m a e d i z i o n e d i ' T e n n i s a n d F r i e n d s - S a l u t e e S p o r t ' , i n p i a z z a C a s t e l l o a T o r i n o d a l 1 2 a l 1 4 s e t t e m b r e . P e r 3 g i o r n i , a t t r a v e r s o u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e , v e r r à s e n s i b i l i z z a t a l a p o p o l a z i o n e s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e d e l l e g r a v i m a l a t t i e a t t r a v e r s o d i a g n o s i p r e c o c i e s t i l i d i v i t a s a n i . P e r l a p r i m a v o l t a - i n f o r m a u n a n o t a - p a r t e c i p a n o a n c h e l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e d e g l i o n c o l o g i e d e i r a d i o l o g i i t a l i a n i c h e a v r a n n o u n p r o p r i o s t a n d n e l l a p i a z z a t o r i n e s e . N e l c o r s o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e s a r à d i s t r i b u i t o m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o a i c i t t a d i n i . S o n o i n o l t r e o r g a n i z z a t i 2 t a l k s h o w a c u i p a r t e c i p e r a n n o g l i e s p e r t i d i A i o m e S i r m . I l p r i m o s a b a t o 1 3 a l l e 1 2 . 3 0 , d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e d e l s e n o . I l s e c o n d o d o m e n i c a 1 4 a l l e 1 5 , s u i n u m e r o s i p e r i c o l i i n d o t t i d a l f u m o . " S o l o l o s c o r s o a n n o n e l l a n o s t r a r e g i o n e s o n o s t a t i r e g i s t r a t e p i ù d i 4 . 5 0 0 n u o v e d i a g n o s i d i t u m o r e m a m m a r i o - a f f e r m a M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m e d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a u n i v e r s i t a r i a d e l l e M o l i n e t t e d i T o r i n o - L a p r e v e n z i o n e d e v e i n i z i a r e d a g l i s t i l i d i v i t a , d a l m o m e n t o c h e l a n e o p l a s i a è s t r e t t a m e n t e c o l l e g a t a a f a t t o r i m o d i f i c a b i l i c o m e q u e l l i d i e t e t i c i o m e t a b o l i c i . D e v e p o i p r o s e g u i r e , a p a r t i r e d a u n a c e r t a e t à , c o n e s a m i p r e v e n t i v i p r e v i s t i d a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g o r g a n i z z a t i d a l l e s i n g o l e R e g i o n i . M o l t e d o n n e p e r ò , a n c h e i n P i e m o n t e - o s s e r v a - s o t t o v a l u t a n o l ' i m p o r t a n z a d e l l a m a m m o g r a f i a b i e n n a l e c h e c o n s e n t e d i i n d i v i d u a r e u n ' e v e n t u a l e n e o p l a s i a i n u n o s t a d i o p r e c o c e . I l f u m o i n v e c e r i m a n e d i g r a n l u n g a u n o d e i p i ù p e r i c o l o s i v i z i p e r l a s a l u t e e d è r e s p o n s a b i l e , d a s o l o , d i q u a s i i l 9 0 % d i t u t t i i t u m o r i p o l m o n a r i " . I n o l t r e " a u m e n t a i l r i s c h i o d i m o l t e a l t r e m a l a t t i e e n e o p l a s i e , t r a c u i q u e l l e d e l l a v e s c i c a e d e l d i s t r e t t o t e s t a - c o l l o . N e i p r o s s i m i g i o r n i v o g l i a m o i n c o n t r a r e d i r e t t a m e n t e i c i t t a d i n i n e l l e p i a z z e e n e l l e s t r a d e e s p i e g a r e l o r o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e g i o c a r e d ' a n t i c i p o c o n t r o i l c a n c r o " . L a m a m m o g r a f i a " è u n e s a m e s i c u r o , i n d o l o r e e c h e n o n p r o v o c a e f f e t t i c o l l a t e r a l i o c o n t r o i n d i c a z i o n i - p r e c i s a N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e S i r m - R a p p r e s e n t a i n v e c e u n t e s t c h e p u ò e s s e r e s a l v a v i t a e c h e v i e n e o f f e r t o g r a t u i t a m e n t e a l l e d o n n e a l l ' i n t e r n o d e i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g o r g a n i z z a t i d a l l e R e g i o n i . L a d i a g n o s t i c a s e n o l o g i c a h a a v u t o n e g l i u l t i m i a n n i m o l t e e d i v e r s e i m p l e m e n t a z i o n i t e c n o l o g i c h e . L e n u o v e a p p l i c a z i o n i d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o n s e n t o n o d e l l e d i a g n o s i e s t r e m a m e n t e p r e c i s e . Q u i n d i d i v e n t a a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e s o l l e c i t a r e l e d o n n e a p a r t e c i p a r e a g l i e s a m i d i p r e v e n z i o n e . P r e s t o - s o t t o l i n e a G a n d o l f o - g l i s c r e e n i n g o n c o l o g i c i p o t r e b b e r o e s s e r e e s t e s i a n c h e a l c a n c r o d e l p o l m o n e c h e r i m a n e u n a d e l l e n e o p l a s i e p i ù l e t a l i e t e m u t e . S o n o g i à s t a t i a v v i a t i a n c h e i n I t a l i a s t u d i e p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g s p e r i m e n t a l i d e d i c a t i a i f o r t i f u m a t o r i . A t t r a v e r s o i l r i c o r s o a l l a T a c s p i r a l e a d o s i m i n i m e , è p o s s i b i l e c o n r a p i d i s s i m i t e m p i d ' e s e c u z i o n e i n d i v i d u a r e p r e c o c e m e n t e a l c u n i c a s i d i t u m o r e t o r a c i c o " . P e r G i o r g i o M e n e s c h i n c h e r i d e l P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o A . G e m e l l i I r c c s d i R o m a , p r o f e s s o r e u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , f o n d a t o r e e p r e s i d e n t e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , " è u n g r a n d e p i a c e r e v e d e r e A i o m e S i r m p a r t e c i p a r e a l n o s t r o p r o g e t t o n a z i o n a l e . S i a m o c o n v i n t i d e l l ' a s s o l u t a i m p o r t a n z a d i c o i n v o l g e r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , p r e s t i g i o s e e b e n r a d i c a t e s u i d i v e r s i t e r r i t o r i , i n u n ' i n i z i a t i v a r i v o l t a a l ' g r a n d e p u b b l i c o ' . D a l 2 0 1 1 - r i c o r d a - s c e n d i a m o n e l l e p r i n c i p a l i p i a z z e d e l l e c i t t à i t a l i a n e p e r i n s e g n a r e a i c i t t a d i n i , d ' o g n i f a s c i a d ' e t à , c o m e p r e s e r v a r e i l p r o p r i o b e n e s s e r e a t t r a v e r s o a l c u n e s e m p l i c i r e g o l e . I l c a n c r o è u n o d e i g r a n d i p r o b l e m i d i s a l u t e p u b b l i c a e n e g l i u l t i m i a n n i s t a f a c e n d o r e g i s t r a r e a u m e n t i d ' i n c i d e n z a i n q u a s i t u t t i i P a e s i o c c i d e n t a l i . P e r c o n t r a s t a r l o i n m o d o e f f i c a c e - c o n c l u d e - è n e c e s s a r i o s e n s i b i l i z z a r e l a p o p o l a z i o n e , a f f i n c h é p r e s t i p i ù a t t e n z i o n e a l l a p r o p r i a s a l u t e e s i s o t t o p o n g a c o n m a g g i o r e f r e q u e n z a a s c r e e n i n g e c o n t r o l l i " .