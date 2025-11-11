R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l t u m o r e d e l s e n o è i l p i ù f r e q u e n t e n e l l a p o p o l a z i o n e i n I t a l i a , c o n q u a s i 5 3 . 7 0 0 n u o v i c a s i s t i m a t i n e l 2 0 2 4 . C i r c a i l 7 0 % d e l l e d o n n e c o l p i t e d a l l a m a l a t t i a p r e s e n t a u n c a r c i n o m a m a m m a r i o d i t i p o l u m i n a l e , c o s ì d e f i n i t o p e r r e c e t t o r i o r m o n a l i p o s i t i v i e r e c e t t o r e H e r 2 n e g a t i v o . I r i s u l t a t i a g g i o r n a t i d e l l o s t u d i o N a t a l e e , p r e s e n t a t i a l c o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( E s m o ) c h e s i è s v o l t o r e c e n t e m e n t e a B e r l i n o , c o n s o l i d a n o e r a f f o r z a n o i l b e n e f i c i o n e l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a c o n u n a t e r a p i a m i r a t a , r i b o c i c l i b , g i à e v i d e n z i a t o d a p r e c e d e n t i a n a l i s i . L o s t u d i o h a a r r u o l a t o o l t r e 5 . 0 0 0 p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o c o n t u m o r e d e l l a m a m m e l l a i n f a s e i n i z i a l e ( s t a d i o 2 e 3 ) d i t i p o l u m i n a l e , t r a t t a t i c o n r i b o c i c l i b , i n i b i t o r e d i C D K 4 / 6 , a s s o c i a t o a l l a t e r a p i a o r m o n a l e r i s p e t t o a l l a s o l a t e r a p i a o r m o n a l e . " A l l ' E s m o è s t a t a p r e s e n t a t a u n ' a n a l i s i a 5 a n n i d i f o l l o w u p d e l l o s t u d i o N a t a l e e - a f f e r m a A l b e r t o Z a m b e l l i , d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' o s p e d a l e P a p a G i o v a n n i X X I I I d i B e r g a m o e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O n c o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a - S e c o n d o i c r i t e r i d i i n c l u s i o n e d e l l o s t u d i o , c i r c a i l 3 5 - 4 0 % d e l l e p a z i e n t i c o n m a l a t t i a d i t i p o l u m i n a l e è p o t e n z i a l m e n t e e l e g g i b i l e a r i c e v e r e r i b o c i c l i b a d i u v a n t e p e r 3 a n n i a l d o s a g g i o d i 4 0 0 m g a l g i o r n o p e r 3 s e t t i m a n e c o n s e c u t i v e e u n a s e t t i m a n a d i i n t e r r u z i o n e , i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a a n t i - e s t r o g e n i c a , q u a l e t e r a p i a p r e c a u z i o n a l e p o s t - c h i r u r g i c a . L ' a n a l i s i a g g i o r n a t a m o s t r a u n v a n t a g g i o a s s o l u t o d e l 4 , 5 % a 5 a n n i n e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a r e c i d i v a d i m a l a t t i a i n v a s i v a , i n c r e m e n t a n d o c o s ì i l p r e c e d e n t e d a t o a 3 a n n i c h e e r a p a r i a l 2 , 7 % . A l f o l l o w - u p p r o l u n g a t o , i l r i l e v a n t e b e n e f i c i o c l i n i c o d e l l ' a g g i u n t a d i r i b o c i c l i b c o n t i n u a a d a u m e n t a r e , a n c h e d o p o i l t e r m i n e d e i 3 a n n i d i t r a t t a m e n t o . Q u e s t i r i s u l t a t i s u g g e r i s c o n o c h e l ' e f f i c a c i a d e l l a c u r a s i m a n t i e n e n e l t e m p o , o l t r e i l p e r i o d o d i s o m m i n i s t r a z i o n e , c o n u n p o t e n z i a l e i m p a t t o f a v o r e v o l e s u l l a g u a r i g i o n e a l u n g o t e r m i n e . N o n s o l o . I l t r a t t a m e n t o è b e n t o l l e r a t o e 8 d o n n e s u 1 0 c o m p l e t a n o l a t e r a p i a p r o g r a m m a t a , i n a l c u n i c a s i c o n u n a g g i u s t a m e n t o d i d o s e " . N e l l o s t u d i o N a t a l e e , s o n o s t a t e i n c l u s e a n c h e p a z i e n t i s e n z a c o i n v o l g i m e n t o l i n f o n o d a l e . " E s t a t o d i m o s t r a t o - c o n t i n u a l ' o n c o l o g o - c h e a n c h e u n a p a r t e d i q u e s t e d o n n e , f i n o r a n o n c o n s i d e r a t e a d a l t o r i s c h i o d i r e c i d i v a , t r a g g o n o u n b e n e f i c i o d a l l ' u s o d i r i b o c i c l i b c h e è d e l t u t t o a s s i m i l a b i l e a q u e l l o d e l l e p a z i e n t i c o n i n t e r e s s a m e n t o l i n f o n o d a l e . Q u e s t o c o n f e r m a l ' e s i s t e n z a d i u n g r u p p o d i p a z i e n t i s e n z a c o i n v o l g i m e n t o l i n f o n o d a l e c h e p u ò b e n e f i c i a r e d e l l ' u s o d i r i b o c i c l i b p e r c h é c o n u n r i s c h i o d i r e c i d i v a p a r a g o n a b i l e a q u e l l o d e l l e p a z i e n t i c o n i n t e r e s s a m e n t o l i n f o n o d a l e " . " S e g u a r d i a m o i g r a n d i n u m e r i e i t r e n d d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e d e l l e p a z i e n t i a f f e t t e d i t u m o r e d e l l a m a m m e l l a i n f a s e i n i z i a l e - e v i d e n z i a Z a m b e l l i - è e v i d e n t e c h e n e g l i u l t i m i 2 0 a n n i a b b i a m o o t t e n u t o u n g u a d a g n o i n s o p r a v v i v e n z a n e l l o s t a d i o 3 d i m a l a t t i a ( t r a c u i i c a s i c o n c o i n v o l g i m e n t o l i n f o n o d a l e ) , m a n o n n e g l i s t a d i 1 e 2 ( t r a c u i i c a s i s e n z a c o i n v o l g i m e n t o l i n f o n o d a l e ) , p e r c h é f i n o r a p r i v i d i s i g n i f i c a t i v e i n n o v a z i o n i t e r a p e u t i c h e . L o s t u d i o N a t a l e e d i m o s t r a c h e i n c a s i s e l e z i o n a t i a n c h e l a m a l a t t i a s e n z a i n t e r e s s a m e n t o l i n f o n o d a l e e i n s t a d i o 2 m e r i t a t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i , p e r u n a p r o g n o s i s f a v o r e v o l e d o v u t a n o n s o l o a l l a ' q u a n t i t à ' d i m a l a t t i a , m a a n c h e a l l a s u a ' q u a l i t à b i o l o g i c a ' . I n f a t t i , i l v a n t a g g i o d i r i b o c i c l i b e m e r g e i n a s s e n z a d i c o i n v o l g i m e n t o l i n f o n o d a l e q u a n d o s i o s s e r v a u n g r a d o i s t o l o g i c o e l e v a t o ( G 3 ) , o v v e r o u n g r a d o i s t o l o g i c o i n t e r m e d i o ( G 2 ) a s s o c i a t o a u n a l t o i n d i c e p r o l i f e r a t i v o e / o a l t o r i s c h i o g e n o m i c o " . R i b o c i c l i b ( N o v a r t i s ) è g i à a p p r o v a t o e r i m b o r s a t o i n I t a l i a p e r l e p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l l a m a m m e l l a m e t a s t a t i c o . " E ' i m p o r t a n t e c h e A i f a a p p r o v i q u a n t o p r i m a l a r i m b o r s a b i l i t à d e l f a r m a c o a n c h e p e r l e d o n n e c o n m a l a t t i a i n f a s e p r e c o c e a i n t e r m e d i o / a l t o r i s c h i o d i r e c i d i v a - c o n c l u d e l o s p e c i a l i s t a - p e r c h é s e è v e r o c h e r i b o c i c l i b o t t i e n e u n p r o l u n g a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a n e i c a s i m e t a s t a t i c i , è a l t r e t t a n t o v e r o c h e s e u s a t o i n f a s e p r e c o c e o t t i e n e m a g g i o r i s o p r a v v i v e n z e s e n z a r e c i d i v a d i m a l a t t i a e i n p r o s p e t t i v a m a g g i o r i g u a r i g i o n i d e f i n i t i v e " .