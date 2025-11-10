R o m a , 9 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - I l t u m o r e p i ù f r e q u e n t e i n I t a l i a è q u e l l o d e l l a m a m m e l l a c h e f a r e g i s t r a r e o g n i a n n o 5 3 m i l a n u o v e d i a g n o s i . P e r l a p r e v e n z i o n e d e l l a n e o p l a s i a g i à e s i s t e i l p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g a t t r a v e r s o l a m a m m o g r a f i a b i e n n a l e . S i s t i m a c h e i n I t a l i a i n c i n q u e a n n i s o n o s t a t e s a l v a t e 1 3 . 6 6 0 v i t e g r a z i e a l l a d i a g n o s i p r e c o c e g a r a n t i t a d a g l i s c r e e n i n g . “ M e r i t o d i q u e s t o s u c c e s s o è d a r i c e r c a r e p e r ò a n c h e n e l l ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a i n c u i l ’ o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e g i o c a u n r u o l o d e c i s i v o . U n o d e i p a s s i a v a n t i i m p o r t a n t i d e g l i u l t i m i 2 0 a n n i è r a p p r e s e n t a t o d a i t e s t g e n o m i c i c h e c o n s e n t o n o u n a r e a l e p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e e d e v i t a n o l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i t e r a p i e i n u t i l i . S o n o e s a m i f o n d a m e n t a l i , i n f a t t i , s o n o s t a t i i n s e r i t i n e l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e i L e a . V e n g o n o u t i l i z z a t i n e l c a r c i n o m a m a m m a r i o o r m o n o r e s p o n s i v o p e r s t a b i l i r e , d o p o l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , l a n e c e s s i t à o m e n o d i r i c o r r e r e s o l o a l l ’ o r m o n o t e r a p i a e d e v i t a r e c o s ì l ’ a g g i u n t a d i a l t r e c u r e p i ù i n v a s i v e p e r p r e v e n i r e l a r e c i d i v a d i m a l a t t i a . U n o d e i t e s t d i s p o n i b i l i i n I t a l i a h a d i m o s t r a t o d i r i d u r r e d e l 4 8 % i l r i c o r s o a l l a c h e m i o t e r a p i a ” . C o s ì A l e s s a n d r a F a b i , C o n s i g l i e r e n a z i o n a l e A i o m n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a f i n a l e d e l 2 7 e s i m o c o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e o n c o l o g i a m e d i c a c h e s i c h i u d e o g g i a R o m a . “ A l i v e l l o n a z i o n a l e è s t a t o c r e a t o n e l 2 0 2 0 u n f o n d o d i 2 0 m i l i o n i d i e u r o p e r l ’ a c q u i s t o d e i t e s t g e n o m i c i p e r 1 0 m i l a p a z i e n t i l ’ a n n o – s o t t o l i n e a F a b i - O r a q u e s t e r i s o r s e s o n o q u a s i t e r m i n a t e e s e c o n d o p i ù r e c e n t i s t u d i s c i e n t i f i c i l e d o n n e c h e i n I t a l i a n e c e s s i t a n o d e l l ’ e s a m e a m m o n t a n o a 1 3 m i l a l ’ a n n o . I l f o n d o v a p e r c i ò i n c r e m e n t a t o d i u l t e r i o r i 5 m i l i o n i p e r a s s i c u r a r e e s a m i c h e d e v o n o r i e n t r a r e s t a b i l m e n t e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a ” . I t e s t g e n o m i c i s o n o “ i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p a z i e n t i s o p r a t t u t t o p e r c h é l i m i t a n o l ’ u s o d i f a r m a c i c o n e f f e t t i c o l l a t e r a l i i m p o r t a n t i , a n c h e a l u n g o t e r m i n e . H a n n o d i m o s t r a t o u n ’ e v i d e n t e c a p a c i t à d i o r i e n t a r e i n p o s i t i v o l e s c e l t e t e r a p e u t i c h e d e g l i o n c o l o g i e d i p e r s o n a l i z z a r e i t r a t t a m e n t i a n t i - t u m o r a l i . A l t e m p o s t e s s o f a v o r i s c o n o l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e ” , c o n c l u d e .