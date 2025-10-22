R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o è u n a m a l a t t i a c o m p l e s s a c h e r i c h i e d e u n a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o a l t a m e n t e p e r s o n a l i z z a t o . L e t e r a p i e a b e r s a g l i o m o l e c o l a r e , b a s a t e s u l l a p r e s e n z a d i s p e c i f i c h e m u t a z i o n i g e n e t i c h e , s t a n n o c a m b i a n d o l e p r o s p e t t i v e d i c u r a , o f f r e n d o m i g l i o r a m e n t i s i g n i f i c a t i v i i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a e q u a l i t à d i v i t a . P e r r e n d e r e p o s s i b i l e l ' i m p i e g o d i q u e s t e t e r a p i e i n n o v a t i v e , è f o n d a m e n t a l e u n a c a r a t t e r i z z a z i o n e m o l e c o l a r e a c c u r a t a d e l l a m a l a t t i a . I n q u e s t o c o n t e s t o , a c c a n t o a l l e i n d a g i n i s u l t e s s u t o t u m o r a l e , s i i n s e r i s c e l ' u t i l i z z o d e l l a b i o p s i a l i q u i d a , u n e s a m e d e l s a n g u e n o n i n v a s i v o c h e c o n s e n t e d i a n a l i z z a r e f r a m m e n t i d i D n a t u m o r a l e c i r c o l a n t e ( c t D n a ) p e r i d e n t i f i c a r e m u t a z i o n i r i l e v a n t i , c o m e q u e l l e d e l g e n e E s r 1 , d e l p a t h w a y P I 3 K / A K T o a n c o r a l e a l t e r a z i o n i d i B r c a 1 / 2 . Q u e s t e i n f o r m a z i o n i g e n e t i c h e g u i d a n o l e s c e l t e t e r a p e u t i c h e , p e r m e t t e n d o l ' a p p l i c a z i o n e c o n c r e t a d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , c o n t r a t t a m e n t i p i ù m i r a t i e t o l l e r a b i l i , c o s t r u i t i s u m i s u r a p e r o g n i s i n g o l a p a z i e n t e . E ' q u a n t o e m e r s o o g g i a B e r g a m o , p r e s s o l ' o s p e d a l e P a p a G i o v a n n i X X I I I , d u r a n t e i l c o n v e g n o r e g i o n a l e o r g a n i z z a t o d a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a ) c o n a l c e n t r o i l t e m a d e l l a d i a g n o s t i c a m o l e c o l a r e e d e l l e n u o v e t e r a p i e a b e r s a g l i o p e r i l c a r c i n o m a m a m m a r i o m e t a s t a t i c o . " L a d i a g n o s t i c a a v a n z a t a e l a p r o f i l a z i o n e m o l e c o l a r e r a p p r e s e n t a n o o g g i u n o s n o d o c r u c i a l e n e l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e m a m m a r i o i n f a s e a v a n z a t a - h a d e t t o A l b e r t o Z a m b e l l i , d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' o s p e d a l e P a p a G i o v a n n i X X I I I e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O n c o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a - Q u i a B e r g a m o , c o m e c e n t r o H u b r e g i o n a l e , i n t e n d i a m o l a v o r a r e i n s i n e r g i a c o n t u t t e l e u n i t à o n c o l o g i c h e p r o v i n c i a l i p e r g a r a n t i r e l ' a c c e s s o a l l a d i a g n o s t i c a d i p r e c i s i o n e a t u t t e l e p a z i e n t i c h e n e h a n n o i n d i c a z i o n e " . O l t r e a l l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i m u t a z i o n i n o t e , l a d i a g n o s t i c a g e n o m i c a c o n s e n t e d i a p p r o f o n d i r e l a p r e s e n z a d i v a r i a n t i g e n e t i c h e r a r e , p o t e n z i a l m e n t e r i l e v a n t i i n s t u d i c l i n i c i s p e r i m e n t a l i o i n t r a t t a m e n t i n o n c o n v e n z i o n a l i ( u s o t e r a p e u t i c o i n d i v i d u a l e ) . Q u e s t o t i p o d i a p p r o c c i o è p a r t i c o l a r m e n t e u t i l e p e r i c a s i c l i n i c i p i ù c o m p l e s s i , c h e n e c e s s i t a n o d i s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e s u m i s u r a . A c o o r d i n a r e q u e s t i p e r c o r s i è i l M o l e c u l a r t u m o r b o a r d ( M t b ) , u n ' u n i t à m u l t i d i s c i p l i n a r e c o s t i t u i t a d a o n c o l o g i , b i o l o g i m o l e c o l a r i , g e n e t i s t i , f a r m a c o l o g i e a l t r i s p e c i a l i s t i , c h e a n a l i z z a i s i n g o l i c a s i p e r g a r a n t i r e l ' a c c e s s o a l l a d i a g n o s t i c a a v a n z a t a e a l l e t e r a p i e p e r s o n a l i z z a t e , a n c h e s p e r i m e n t a l i q u a n d o i n d i c a t o . I n R e g i o n e L o m b a r d i a i l M t b o p e r a s e c o n d o u n m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o H u b & S p o k e , a r t i c o l a t o i n 1 1 u n i t à c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l i t e r r i t o r i a l i c o l l e g a t e a l c o o r d i n a m e n t o c e n t r a l e r e g i o n a l e . Q u e s t a s t r u t t u r a a s s i c u r a u n a c o p e r t u r a c a p i l l a r e e o m o g e n e a , p e r m e t t e n d o a i p a z i e n t i d i t u t t a l a r e g i o n e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a p r o v i n c i a d i r e s i d e n z a , d i a c c e d e r e i n m o d o e q u o e t e m p e s t i v o a l l a d i a g n o s i d i p r e c i s i o n e e a l l e t e r a p i e p i ù a v a n z a t e . I l c o n v e g n o h a e v i d e n z i a t o c o m e l ' i n t e g r a z i o n e t r a i n n o v a z i o n e d i a g n o s t i c a , o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e c o l l a b o r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e s i a o g g i l a c h i a v e p e r u n a r e a l e t r a s f o r m a z i o n e d e l l ’ o n c o l o g i a : p i ù v i c i n a , p i ù e f f i c a c e , p i ù p e r s o n a l i z z a t a .